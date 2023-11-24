Смаилов провел заседание совета директоров холдинга "Байтерек"

Правительство
82
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В четверг, 23 ноября, премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

Участники рассмотрели Стратегию цифровизации холдинга на 2024-2026 годы, которая разработана в соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева. Она направлена на улучшение качества предоставляемых продуктов и услуг, оптимизацию бизнес-процессов и внедрение современных цифровых технологий.

Кроме того, был утвержден план мероприятий на 2024-2028 годы, предусматривающий актуализацию ключевых направлений деятельности холдинга. При формировании плана учтены макроэкономические показатели уточненного Прогноза социально-экономического развития РК на 2024-2028 годы.

По итогам заседания Алихан Смаилов поручил принять все необходимые меры для выполнения утвержденных планов и стратегий, а также акцентировал внимание на важности управления рисками и цифровизации в контексте обеспечения устойчивого развития холдинга.

 

 

 

 

#Смаилов #премьер-министр #Байтерек #холдинг

Популярное

Все
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Встречайте, эллины, номадов!
От хобби – к специальности
«Алаш» – идея единой тюркской государственности
Малый Талдыколь: как «поженить» Ұлы Дала и город
Язык до Астаны доведет...
Инициатива приветствуется!
При должном подходе можно получить желаемый результат
Бьет – не значит любит
Нужны ли нам проступки?
Нет лото, но зато...
Художник, что рисует дом
О диагностике ВИЧ-инфекции
Не по школьной программе
Нитки, бархат да иголка
Равные партнеры
Не молчи
Личная ответственность каждого
Вместо молока
Именины Пурги
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Певец любви, патриотизма и свободы
Fitch подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Pfizer и Roche заходят на фармрынок Казахстана
Родные сестры пропали в Казахстане
Родители заплатят больше полумиллиона тенге за разгромленный детьми погост
7-летняя девочка пропала в Павлодарской области
Вертолет Ми-8 разбился на военном полигоне Узбекистана
Аида Балаева: Следует решительно пресекать любые факты насилия в отношении женщин и детей
Цены на рис в РК выросли сразу на 40%
"Хезболла" запустила 25 ракет по Израилю
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Один день из жизни страны
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Подвиг снайпера Курбатовой
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши

Читайте также

Предвыборная программа президента РК в действии: развитие р…
Когда запустят новую ипотечную программу "9-20-25"
Рассматриваем разные источники, в том числе средства ЕНПФ —…
Как исполняется поручение Токаева по снижению инфляции, рас…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]