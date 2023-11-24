Смаилов провел заседание совета директоров холдинга "Байтерек"

В четверг, 23 ноября, премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

Участники рассмотрели Стратегию цифровизации холдинга на 2024-2026 годы, которая разработана в соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева. Она направлена на улучшение качества предоставляемых продуктов и услуг, оптимизацию бизнес-процессов и внедрение современных цифровых технологий.

Кроме того, был утвержден план мероприятий на 2024-2028 годы, предусматривающий актуализацию ключевых направлений деятельности холдинга. При формировании плана учтены макроэкономические показатели уточненного Прогноза социально-экономического развития РК на 2024-2028 годы.

По итогам заседания Алихан Смаилов поручил принять все необходимые меры для выполнения утвержденных планов и стратегий, а также акцентировал внимание на важности управления рисками и цифровизации в контексте обеспечения устойчивого развития холдинга.