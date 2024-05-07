NASA отложило первый запуск пилотируемого корабля Starliner

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Причиной отмены запуска за два часа до старта стала проблема с клапаном выпуска кислорода у ракеты-носителя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: John Raoux/AP/dpa/picture alliance

Всего за два часа до старта Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отменило первый тестовый запуск пилотируемого корабля Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС). Как сообщают мировые СМИ ранним утром во вторник, 7 мая, причиной стала проблема с клапаном выпуска кислорода ракеты-носителя Atlas-V производства United Launch Alliance (ULA), которая должна была вывести Starliner на орбиту.

Запуск пилотируемого космического корабля Starliner был запланирован на 22:34 по местному времени 6 мая с космодрома на мысе Канаверал. Ожидалось, что астронавты NASA Барри "Бутч" Уилмор и Сунита Уильямс проведут на МКС около недели, после чего вернутся на Землю.

Как заявил глава NASA Билл Нельсон в соцсети X, комментируя отмену запуска, его основным приоритетом является безопасность астронавтов.

«Мы совершим запуск, когда мы будем готовы», - добавил он, не указав конкретной даты.

«Дайте нам знать, если потребуется одолжить ракету», - прокомментировал этот пост основатель компании SpaceX Илон Маск.

Boeing наряду с компанией SpaceX принимает участие в программе NASA Commercial Crew Program, цель которой - доставка астронавтов в космос. Boeing получил более 5 млрд долларов на разработку капсулы для экипажа в рамках контракта NASA, а SpaceX - 3,1 млрд долларов. SpaceX уже выполнила несколько миссий по доставке астронавтов на кораблях Crew Dragon.

Как напоминает немецкий еженедельник Der Spiegel, первый запуск корабля Starliner с астронавтами на борту откладывают уже не в первый раз:

«Помимо прочего, Boeing пришлось устранять дефекты в парашютах капсулы и ее жгутах проводов, чтобы исключить риск возгорания».

#NASA #Илон Маск #первый запуск пилотируемого корабля Starliner #Starliner

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