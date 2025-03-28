Smart Astana помогает астанчанам сообщать о наркопреступлениях

Цифровизация,Столица
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Дана Аменова
корреспондент

С начала 2025 года поступило 253 подобных обращений

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В приложении Smart Astana продолжает работать сервис «Нет наркотикам». С момента запуска уже поступило 698 сообщений о наркограффити и незаконной рекламе запрещенных веществ, сообщает Kazpravda.kz

По данным столичного акимата, с начала 2025 года поступило 253 подобных обращений.

Все заявки координируются Центром оперативного управления департамента полиции города, который направляет наряды для устранения нарушений, а также принимает меры по поиску и установлению правонарушителей.

С начала этого года столичным Департаментом полиции выявлено 317 наркоправонарушений, по ним возбуждено 86 уголовных дел, в том числе 58 - по фактам сбыта, 5 - по фактам рекламы запрещенных веществ.

Отдельную проблему представляет реклама наркотиков в виде наркограффити на стенах жилых домов, зданий, в подземных переходах. Департамент полиции Астаны совместно с Центром устойчивого развития разработали информационный сервис «Нет наркотикам», который доступен в приложениях Smart Astana и E-knot. Он помогает жителям активно бороться с незаконной рекламой и распространением наркотических средств.

Сервис предоставляет простой и эффективный способ сообщить о нарушениях, таких как наркограффити и закладки, а также оперативно передать информацию в правоохранительные органы.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Установить приложение Smart Astana через App Store или Google Play и пройти регистрацию.
2. На главной странице приложения выбрать раздел «Популярные».
3. Перейти в подраздел «Отправить обращение «Нет наркотикам».
4. Заполнить форму обращения, указав номер телефона, ФИО, адрес (улица и номер дома), текст обращения, а также прикрепить фотографии или видеоматериалы, фиксирующие нарушение.
5. Отправить обращение — информация автоматически направляется в Управление местной полицейской службы (УМПС) Департамента полиции города Астаны для незамедлительного рассмотрения и принятия соответствующих мер.

Все обращения обрабатываются оперативно, и по каждому факту нарушения будут предприняты меры в соответствии с законодательством.

Приложение доступно для бесплатного скачивания на устройствах iOS и Android.

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