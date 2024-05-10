В результате ДТП в центре Семея пострадало 7 человек

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz /Адильбек Тауекелов

Сообщается, что 9 мая примерно в 18:20 часов 38-летний водитель транспортного средства «ГАЗель» совершил проезд на запрещающий сигнал светофора на перекрестке Каюма Мухамедханова - Ибраева, после чего допустил столкновение с Toyota Highlander.



После столкновения «ГАЗель» столкнулась еще с двумя автомашинами - Ваз 2109 и Lexus RX 300.



В результате дорожно-транспортного происшествия 7 человек обратились в больницу.



В настоящее время назначены ряд судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.



