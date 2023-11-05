Смертность от туберкулеза в Казахстане снизилась на 20% за год

В январе-сентябре показатель заболеваемости туберкулезом в Казахстане составил 34,9 на 100 тыс. населения, передает Kazpravda.kz

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В Астане проходит республиканский семинар "Наращивание потенциала по организации мероприятий в рамках стратегии "Ликвидации туберкулеза", организованный Национальным научным центром.

Директор департамента организации медицинской помощи Минздрава Азамат Дюсенов в своем выступлении подчеркнул, что благодаря использованию современных методов диагностики и лечения туберкулеза, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в стране наблюдается устойчивое снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза на протяжении многих лет.

"По данным за 9 месяцев 2023 года показатель заболеваемости туберкулезом в Казахстане составил 34,9 на 100 тысяч населения, что означает снижение на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (37,2), а смертность от туберкулеза составила 1,2 на 100 тысяч населения, что представляет собой снижение на 20% по сравнению с данными 2022 года (1,4)", – сообщили в Минздраве РК.

Дюсенов особое внимание обратил на вопросы профилактики туберкулеза, такие как качественное формирование групп риска, своевременное тестирование, лечение туберкулезной инфекции, а также укрепления кадрового потенциала фтизиатрической службы.