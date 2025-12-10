SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане

Цифровизация,Госуслуги
148
Дана Аменова
специальный корреспондент

Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК при координации  Генеральной Прокуратуры предпринимаются меры для усиления защиты казахстанцев от действий телефонных мошенников, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным пресс-службы ведомства, для удобства пользователей доступ к некоторым государственным информационным ресурсам и сервисам производился по одноразовому коду, чем могли воспользоваться мошенники. Достаточно было ввести телефонный номер потенциальной «жертвы», на который в дальнейшем направлялось SMS с короткого номера 1414.

В связи с этим владельцам информационных систем предписано усилить правила доступа к ресурсам вместо генерации отправки SMS 1414.

«Теперь доступ в информационные системы, использующие SMS-шлюз 1414, дополнительно защищен и стал возможен только с помощью биометрической аутентификации (FaceID), электронно-цифровой подписи (ЭЦП) либо специального QR-кода (eGov QR). С декабря текущего года системы, не внедрившие указанные обязательные требования, отключены от SMS-шлюза 1414», – говорится в публикации.

Там же добавили, что МИИЦР продолжает системное взаимодействие со всеми государственными органами по борьбе с мошенниками и защите персональных данных казахстанцев.

Для повышения цифровой грамотности граждан на главной странице мобильного приложения eGov Mobile размещены информационные баннеры с различными рекомендациями: как распознать подозрительные действия, соблюдать правила кибергигиены и безопасно пользоваться цифровыми сервисами.

Все предпринимаемые меры реализуются в рамках продвижения концепции  «Закон и порядок», направлены на укрепление правопорядка и повышение доверия граждан к государственным цифровым сервисам.

#ЭЦП #биометрия #госсервисы #киберзащита

