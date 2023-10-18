Похолодание, дождь и снег обещают синоптики
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РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 19-21 октября, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
По данным метеорологов, 19 октября на большей части Казахстана еще сохранится погода без осадков. Затем на территорию будет смещаться с запада на восток Северо-западный циклон и атмосферные фронты, вызывая на своем пути осадки (дождь, снег), усиление ветра. Лишь в юго-восточных и восточных регионах все еще сохранится ясная погода.
Температура воздуха ночью на большей части республики составит 2 мороза - 10 тепла. В дневное же время в северной половине страны температура воздуха будет постепенно понижаться от 10-15 до 5-10 тепла.