Свежий выпуск Сноха-мошенница Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

В дежурную часть УВД Кокшетау обратилась пожилая женщина с заявлением привлечь к уголовной ответственности сноху, которая обманом переписала на свое имя ее имущество. Родственница также завладела карточкой Народного банка, принадлежащей свекрови, и сняла с ее счета 225 тыс. тенге.

В отношении не в меру предприимчивой дамы возбуждено уголовное дело по статье 190 части 1 УК РК «Мошенничество». Снохе грозит крупный штраф, а то и реальный срок.