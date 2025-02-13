Софья Самоделкина выступила под песни Димаша Кудайбергена на Азиаде

Её общий результат составил 188.43 балла, что позволило девушке занять 4-е место

Фото: Сали Сабиров

В Харбине определились призёры Азиатских игр по фигурному катанию среди женщин, сообщает Kazpravda.kz

По данным комитета по делам спорта и физкультуры Минтуризма, фигуристка национальной сборной Софья Самоделкина в произвольной программе выступила под песни Димаша Кудайбергена (Ave Maria, Stranger) и набрала 125.12 балла. С учётом короткой программы (63.31 балла) её общий результат составил 188.43 балла, что позволило ей занять 4-е место.

София Фарафонова получила 79.64 балла за произвольную программу и по итогам двух прокатов с 125.27 баллами оказалась на 10-м месте.

Чемпионкой стала Ким Чиён из Южной Кореи. Двукратный призёр Олимпиады в Пекине, трёхкратная чемпионка мира Каори Сакамото (Япония) завоевала серебро, а её соотечественница Хана Ёсида – бронзу.

Напомним, недавно 17-летняя лидер женской сборной Казахстана по фигурному катанию удивила фанатов интересной конкурсной программой на республиканском чемпионате в Караганде.