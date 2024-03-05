Соглашение с Италией о захоронениях военнослужащих второй мировой войны подготовили в РК

Минобороны подготовило проект постановления правительства РК «Об утверждении Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Итальянской Республики относительно статуса мест захоронений военнослужащих, погибших в период Второй мировой войны», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Целью соглашения является создание правовой основы для сотрудничества относительно статуса мест захоронений казахстанских и итальянских военнослужащих, погибших на территориях государств сторон в период Второй мировой войны.

Согласно документу, уполномоченные органы представляют друг другу сведения о наличии, местонахождении и состоянии мест захоронений; обмениваются данными о казахстанских и итальянских погибших военнослужащих, захороненных на территориях государств сторон.

Стороны обеспечивают обустройство мест захоронений, включающее обозначение границ мест погребения и установку памятных знаков, надгробий, памятников или иных мемориальных сооружений, а также проведение необходимых ремонтных работ в соответствии с национальными законодательствами и с учетом национальных и религиозных традиций народов своих стран.

Документ еще не принят, с полным текстом проекта постановления можно ознакомиться по этой ссылке до 18 марта.