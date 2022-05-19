Сокращать дифференциацию тарифов поэтапно начнут в Казахстане

Откажутся от дифференциации тарифов

Запуск пилотного проекта, предусматривающего поэтапное сокращение в стране дифференциации тарифов, ожидается во втором полугодии 2022 года.

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин в ходе презентации и обсуждения «пилота» в Алматы рассказал, что сегодня тарифы энергоснабжающих организаций (ЭСО) дифференцируются по группам потребителей: бытовые, юридические лица и бюджетные организации.

Тарифы для бытовых потребителей дифференцируются в сторону снижения за счет искусственного увеличения тарифов для юридических и бюджетных потребителей. В результате по всей стране МСБ переплачивает 31 млрд тенге ежегодно.

– В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства предусмотрена программа поэтапного (в течение нескольких лет) сокращения и отмены дифференциации тарифов. На прошедшем 2 марта 2022 года у Президента Касым-Жомарта Токаева совещании по вопросам развития энергетики и инженерной инфраструктуры было поручено начать данную работу в пилотном режиме в трех регионах – Алматы, Западно-Казахстанской и Костанайской областях, – проинформировал Серик Жумангарин.

Исторически услуги электроснабжения всегда оказывала одна монопольная компания, на сегодня это 36 регулируемых энергоснабжающих организаций, и каждая из них обслуживает отдельно взятый регион. В силу этого потребитель привязан к одному поставщику услуг, в то время как сейчас законодательно услуга электроснабжения находится в конкурентной среде.

– Кроме этих 36 в Казахстане работают около 180 альтернативных ЭСО, в каждом регионе их не менее пяти. Дифференциация тарифов по группам – одна из причин, ограничивающих конкуренцию между старыми сбытовыми компаниями и новыми, соответственно ограничивается и право потребителя на выбор ЭСО, возможности его смены. За счет дифференциации происходит скрытое субсидирование – кто больше тратит энергии, тот получает больше субсидий. Не соблюдается главный принцип социальной поддержки – ее адресность, – отметил спикер.

Как отметил начальник управления электроэнергетики КРЕМ МНЭ РК Кенжеболат Кошекбаев, поэтапная отмена дифференциации предусматривает сокращение затрат бюджета по платежам на услуги электроснабжения, что позволит свободные средства направить адресно нуждающимся слоям населения.

Для возможности выбора энергоснабжающей организации в режиме онлайн КОРЭМ сегодня разрабатывается автоматизированная система, сообщил председатель правления АО «КОРЭМ» Кайрат Рахимов.

В рамках пилотного проекта для жителей Алматы стоимость ежемесячной оплаты за электроэнергию увеличится в среднем на 200–300 тенге в зависимости от объема потребляемой энергии. Для социально нуждающихся слоев населения тариф не изменится – разницу им будет субсидировать государство за счет адресной жилищной помощи. Более того, адресатам не нужно будет тратить много усилий для ее получения.

По словам и. о. зампредседателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК Айгуль Буркуталиной, для упрощения оказания госуслуги по начис­лению жилищной помощи планируется ее автоматизация с использованием цифровой карты семьи и дальнейшей ее интеграцией с ИС «Е-шанырак».

Заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев заверил: помощь будет адресная, понятная и направлена тому, кто в ней нуждается. Акимат уже рассчитывает объемы адрес­ной социальной помощи и чис­ло нуждающихся в ней алматинцев.