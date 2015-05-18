Солдатское наследие

489
Мадина АБДУЛЛАЕВА, Шымкент
В сборник вошли материалы Любови Доброты, опубликованные в разные годы в газете «Казахстанская правда», где автор работает почти четверть века собственным корреспондентом по Южно-Казахстанской области. Издание приурочено к Дню Победы, и такой подарок в год юбилея окончания Великой Отечественной войны особенно ценен. Первыми читателями стали ветераны, получившие книгу в качестве подарка на 9 Мая.
«Солдатское наследие юга» издано при поддержке акимата и управления культуры Южно-Казахстанской области. Очерки и зарисовки рассказывают о жителях Южного Казахстана, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной и работавших в тылу. Каждый из них как мог приближал общую Победу и достоин того, чтобы память о нем сохранилась для потомков.
В числе героев книги – Герои Советского Союза Тогамбай Каумбаев и Расул Есетов, полный кавалер ордена Славы Карабай Калтаев, другие наши земляки, прославившиеся своим мужеством и героизмом в тяжелые годы испытаний. Есть и очерки о рядовых, тех, чьи имена нередко менее известны, но их судьбы и вклад в Победу столь же уникальны и значительны. Важно, чтобы имя каждого ветерана осталось в истории, а их пример беззаветного служения Отечеству лежал в основе военно-патриотического воспитания подрас­тающего поколения.
Автор всегда стремилась рассказывать о людях, имеющих активную жизненную позицию. Таких в Южном Казахстане много живет сейчас, не меньше их было и раньше. Это они организовали почти сто лет назад первый в городе музей и открывали первую школу, создавали первый заповедник и искали полезные ископаемые, чтобы реализовать промышленный потенциал региона. Вторая часть книги как раз и состоит из публикаций о людях, которые сделали очень много, чтобы этот край стал процветающим, статей об истории региона, памятниках архитектуры и археологии. В книге четко прослеживается личностное восприятие автором местных достопримечательностей, давно ставших брендом Южного Казахстана.
Аким области Аскар Мырзахметов назвал издание книги знаковым событием, позволяющим сохранить для истории вклад в Победу каждого фронтовика, независимо от воинских регалий и наград. Аскар Исабекович вручил автору сборника благодарственное письмо и грамоту акима области, отметив значение книги «Солдатское наследие юга» в создании летописи Южного Казахстана.
Тираж книги – 1 тыс. экземпляров. Сборник сразу же поступил в библиотечный коллектор и появится во всех городских и сельских библиотеках.

