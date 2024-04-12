Соловьево защищают от Березовки

Общество
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

На востоке страны вторая волна паводка совпала с затяжными дождями.

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В результате в бурный поток превратилась обычно небольшая тихая речка Березовка в районе Алтай. Как сообщили в пресс-службе акима Восточно-Казах­станской области, в селе Соловье­во в зону подтопления попали 24 дома. Органы местной власти сразу вывезли в безопасное место детей, школьников перевели на дистанционное обучение. Скот перегнали на участки на возвышенности. Для отвода воды специалисты приняли решение проложить по рельефу дополнительный канал. Эту работу выполняет тяжелая техника.

Прибывший в Соловьево аким области Ермек Кошербаев встретился с сельчанами. Жители подтопленных домов отказались от эвакуации и временно разместились у родственников. Ни у кого нет ни капли паники. С четверга, 11 апреля, вода начала уходить, уровень упал на 10–15 см.

«На месте дежурят техника, чеэсники, сотрудники местных исполнительных органов, – пояс­нили в акимате. – Установлены два полицейских поста, чтобы люди не переживали за свое имущество».

Вместе с тем в облакимате прокомментировали рассылаемый по мессенджерам и соцсетям ролик о якобы сбросах из хвостохранилища в Алтае. Это фейк! «Данные кадры отражают разлив реки Березовки через технологический участок автодороги, – пояснили в акимате. – По этой трассе завозятся инертные материалы для укреп­ления дамбы хвостохранилища. Чтобы сохранить мост от размыва и дома от подтопления, специалис­ты приняли решение прорыть канал через дорогу Соловьево – Новокрестьянка. Это позволило сбросить уровень воды в речке. Угрозы населенным пунктам нет».

По словам прибывшего в ВКО с рабочей поездкой министра экологии и природных ресурсов РК Ерлана Нысанбаева, 55% территории области по-прежнему под снегом. Содержание влаги в снежном покрове выше нормы. Впервые в регионе сос­тавили карту рисков на основе исторических данных. За паводкоопас­ными районами ведется круг­лосуточный мониторинг, карта обновляется в режиме онлайн. В «красной» зоне – Риддер, районы Алтай, Маркаколь, а также Шемонаихинский и Глубоковский.

– Самое главное – понимание ситуации ежеминутно, постоянный осмотр территории, – отметил глава ведомства. – Акимы должны быть круглосуточно на объектах.

#паводок #ЧС #акимат #подтопление #Соловьево

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