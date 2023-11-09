Сооснователя Apple госпитализировали в Мехико
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Стив Возняк, сооснователь технологического гиганта Apple, после перенесенного ишемического инсульта госпитализирован в Мехико, где он планировал выступать на бизнес-форуме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
"Стив Возняк, соучредитель Apple, был госпитализирован в эту среду в Мехико после перенесенного ишемического инсульта головного мозга", - сообщает издание El Sol De Mexicoна своем сайте.
Бизнесмен прибыл в мексиканскую столицу для участия во Всемирном деловом форуме, его выступление планировалось в среду в 16.00, однако организаторы объявили, что оно отменено "по медицинским показаниям".
Возняку 73 года.