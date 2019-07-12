Сортировка и переработка: эко-акция прошла в Нур-Султане

Фото Kazpravda.kz/Талгат Аханов
В Нур-Султане прошла эко-акция, в ходе которой жителям столицы напомнили о важности сортировки бытовых отходов, передает корреспондент Kazpravda.kz
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На входе одного из супермаркетов столицы раздавались буклеты. В них подробно описывается, какую пользу приносит человек, когда сдает отходы на переработку. Например, жестяные банки от напитков и консервов можно переплавить и использовать много раз. Таким образом, можно сэкономить полезные ископаемые. Стекло в природных условиях не разлагается, но его можно переработать. Бумага также перерабатывается.
По данным специалистов, 1 тонна переработанной макулатуры сохраняет 17 деревьев. Переработка электронных изделий помогает избежать отложения токсичных отходов в почве и служит сырьем для созданиях новых предметов.
Таких примеров много. Главное, чтобы люди знали необходимую информацию и ответственно относились к защите окружающей среды. Для начала, нужно сортировать бытовые отходы.
"В желтый контейнер выбрасываем полезную фракцию – это пластик, металл, бумага, мелкая бытовая электроника и стекло. Все это из желтых контейнеров уходит на перерабатывающий завод города Нур-Султан. Там мусор уже сортируется. Часть перерабатывается, а то, что не перерабатывается, отправляется на другие специализированные заводы", – рассказал менеджер по связям с общественностью ТОО "Оператор РОП" Арман Баянды.
По его словам, в зеленый контейнер нужно выбрасывать пищевую фракцию, которая пока не перерабатывается.
"Мусор такого плана доставляют на полигон, но в будущем его планируется перерабатывать. Сейчас на стадии подписания проект по строительству завода по утилизации органической фракции. В ближайшем будущем это все будет перерабатываться, использоваться в качестве удобрения. Остатки будут сжигать на заводе, который тоже планируется построить в ближайшем будущем. Благодаря сжиганию этих отходов мы будем получать энергию", – отметил Арман Баянды.
В настоящее время в столице установлено 6275 желтых контейнеров. К сожалению, не все горожане сортируют мусор.
"Не так легко поменять мышление людей, но мы потихоньку это делаем. Из желтых контейнеров, по данным за прошлый месяц, с начала запуска проекта вывезено 35 тысяч тонн чистой фракции вторичного сырья, которое мы переработали. Проект запустился буквально в июне прошлого года. Пока выводы делать рано. Нужно время. Не думаю, что проект сразу через год будет приносить плоды. Мы совместно с акиматом запустили фотопроект – на билбордах и на остановках были размещены постеры со звездами, призывающими сортировать мусор и воспитывать в себе экологическую культуру", – заключил Арман Баянды.
В ходе акции также были продемонстрированы предметы, сделанные из переработанных отходов.