Сослуживцу умершего солдата-срочника в Отаре вынесли приговор

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В Военном суде Алматинского гарнизона вынесли приговор Айболату Аманжолову, обвиняемому в убийстве солдата-срочника Алибека Калбая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Как сообщается, Айболата Аманжолова приговорили к девяти годам лишения свободы.

При этом родственники Алибека Калбая не верят в вину осужденного. По их словам, настоящие виновные избежали наказания.

Напомним, 22 апреля 2022 года в военном госпитале поселка городского типа Гвардейский скончался рядовой срочной службы Калбай Алибек Саламатулы. Солдат потерял сознание во время утреннего построения. Военнослужащему была оказана необходимая медицинская помощь. Однако он скончался, не приходя в сознание.

Молодой человек был призван на срочную воинскую службу весной 2022 года из Мангистауской области. 18 апреля он прибыл в часть 30212, расположенную в Кордайском районе Жамбылской области. Через 4 дня родителям сообщили о его смерти.

Президент РК поручил Генеральной прокуратуре, Министерству обороны и другим компетентным органам провести оперативное и тщательное расследование и установить истинные причины произошедшего.

3 мая 2022 года стало известно о задержании подозреваемого в гибели солдата.