Фото: ДП Карагандинской области
Происшествия
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области

Установлен подозреваемый в гибели солдата в Гвардейском гарнизоне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Главной военной прокуратуры.

Межведомственной следственно-оперативной группой Южного регионального военно-следственного управления Министерства внутренних дел РК задержан подозреваемый по уголовному делу о гибели военнослужащего срочника Әлібек Қалбай в поселке городского типа Гвардейский Жамбылской области.

Им оказался сослуживец одного призыва.

«Основанием к задержанию послужили показания свидетеля и результаты судебно-медицинской экспертизы с признаками насильственной смерти.

Материалы направлены в суд для санкционирования меры пресечения на содержание под стражей. Действия подозреваемого квалифицированы как нарушение уставных правил, повлекшее смерть человека (часть 4 статьи 440 УК РК)», – сообщили в прокуратуре.

Досудебное производство продолжается.

Напомним, 22 апреля 2022 года в военном госпитале поселка городского типа Гвардейский скончался рядовой срочной службы Калбай Алибек Саламатулы. Солдат потерял сознание во время утреннего построения. Военнослужащему была оказана необходимая медицинская помощь. Однако он скончался, не приходя в сознание. 

Молодой человек был призван на срочную воинскую службу весной 2022 года из Мангистауской области. 18 апреля он прибыл в часть 30212, расположенную в Кордайском районе Жамбылской области. Через четыре дня родителям сообщили о его смерти.

Президент РК поручил Генеральной прокуратуре, Министерству обороны и другим компетентным органам провести оперативное и тщательное расследование и установить истинные причины произошедшего.

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