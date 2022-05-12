"Срочно свалили вину на его друга" – мать обвиняемого в смерти солдата в Отаре

Продолжается досудебное расследование по факту смерти военнослужащего, 18-летнего актаусца Алибека Калбая, который загадочным образом погиб 22 апреля в воинской части в поселке Отар Кордайского района Жамбылской области. После того как на трагедию обратил внимание Касым-Жомарт Токаев, был задержан подозреваемый – Айболат Аманжолов, призванный из Атырау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Ақ Жайық".

Дело расследуется по ч. 4 ст. 440 УК РК («Нарушение уставных правил между военнослужащими, повлекшее смерть человека»).

В настоящее время Аманжолов взят под стражу. Между тем его мать и родственники требуют справедливого расследования, считая по известным им обстоятельствам, что парень невиновен, и обратились в соцсетях к президенту РК.

Оба солдата были призваны 13 апреля и даже не успели принять воинскую присягу. Утром 22 апреля военнослужащий Алибек Калбай во время внутреннего построения потерял сознание. Его доставили в военный госпиталь Гвардейского военного городка в поселке Отар, и там он скончался, не приходя в сознание. Позже судмедэксперты выявили у него гематомы в затылочной части головы, в области правого бедра, в печени и правой почке.

42-летняя мать подследственного Айнур Тулемисова считает, что военные следователи не нашли настоящих виновников.

Айнур рассказывает, что Айболат – её первенец. Кроме него в семье ещё шестеро детей. По её словам, поскольку Айболат с Алибеком были с запада страны, то сдружились и тесно общались.

Она говорит, что сама хотела, чтобы её сын отслужил в армии. В первые дни они созванивались по мобильному телефону.

"В первые дни он рассказывал, что всё у него хорошо, никто не обижает, кормят нормально. Потом моя дочь сказала, что 22 апреля в Отаре в воинской части, где служит сын, погиб солдат. Вместе с мамой ещё одного солдата сразу поехали в областной департамент обороны. Потом связались с заместителем командира воинской части по воспитательной работе Сериком Нуралиным и узнали, что с нашими детьми всё в порядке, – говорит Тулемисова. – Однако, вернувшись домой, услышала по телефону неприятные новости от сына. Айболат плакал, говорил, что его обвиняют в смерти сослуживца, и умолял как можно скорее приехать в воинскую часть и что нужно найти хорошего адвоката".

23 апреля родителей, приехавших в воинскую часть, два часа держали за воротами.

"Было холодно. Всей семьёй стояли и ждали. Через два часа несколько человек в военной форме наконец привели к нам сына. По его словам, они с этим парнем из Актау были друзьями. Выходя из здания, мой сын положил руку ему на плечо, они поинтересовались друг у друга, кто из родни приедет на принятие присяги. Вот и всё. Другой солдат, из Петропавловска, якобы видел, что Алибек дрался с моим сыном. Но более 40 других солдат заявили, что никакой драки не было. Говорят, «если бы они дрались, то мы бы их разняли». Даже сержанты говорили, что драки не было, – говорит Тулемисова. – Считаю, после распоряжения президента военные следователи хотели поскорее найти виновного. По моей информации, следователь пообещал другим солдатам – если они скажут, что Алибека избил Айболат, то смогут не носить военную форму и вообще «не служить, а отдыхать». Но солдаты не согласились. Алибек упал, когда стоял в строю. Мой сын плакал и держал его за руку, а остальные оказывали помощь. Потом они отнесли солдата в медицинскую часть. Самым последним на допрос зашёл тот самый солдат из Петропавловска, и его там держали дольше всех. Он-то и сказал, что мой сын избил Алибека. Не знаем, как его уговорили свидетельствовать такое. Айболат сам по себе небольшого телосложения, у него даже удары слабые, да и не мог он ударить человека".

Ещё мать Айболата утверждает, что когда стояла у воинской части, к ней подошёл человек в военной форме и сказал, что её сын ни в чём не виноват. А сам он видел, как один из сержантов постоянно издевался над Алибеком, а в ночь перед смертью куда-то его увёл. Потом парень, который мне это рассказал, быстро ушёл, сказав, чтобы запомнила фамилию этого сержанта. У меня она записана.

Теперь Тулемисова боится, что ее сын не выдержит несправедливости и покончит с собой.

Напомним, 22 апреля 2022 года в военном госпитале поселка городского типа Гвардейский скончался рядовой срочной службы Калбай Алибек Саламатулы. Солдат потерял сознание во время утреннего построения. Военнослужащему была оказана необходимая медицинская помощь. Однако он скончался, не приходя в сознание.

Молодой человек был призван на срочную воинскую службу весной 2022 года из Мангистауской области. 18 апреля он прибыл в часть 30212, расположенную в Кордайском районе Жамбылской области. Через четыре дня родителям сообщили о его смерти.

Президент РК поручил Генеральной прокуратуре, Министерству обороны и другим компетентным органам провести оперативное и тщательное расследование и установить истинные причины произошедшего.

3 мая стало известно о задержании подозреваемого в гибели солдата.