Фото: akorda.kz
Президент , Происшествия
Токаев поручил установить истинные причины смерти срочника в Жамбылской области

Президент Казахстана поручил провести расследование и установить истинные причины смерти солдата срочной службы в Жамбылской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ N1.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой – гибелью солдата Алибека Саламатулы Калбая в воинской части поселка Гвардейский Жамбылской области.

Президент считает недопустимой гибель военнослужащих в мирное время. Родители не должны переживать за своих сыновей, которые служат в армии. Государство обязано нести ответственность за их жизнь и безопасность», – говорится в сообщении Акорды.

Президент поручил Генеральной прокуратуре, Министерству обороны и другим компетентным органам провести оперативное и тщательное расследование и установить истинные причины произошедшего.

Напомним, 22 апреля 2022 года в военном госпитале поселка городского типа Гвардейский скончался рядовой срочной службы Калбай Алибек Саламатулы. Солдат потерял сознание во время утреннего построения. Военнослужащему была оказана необходимая медицинская помощь. Однако он скончался, не приходя в сознание. 

Молодой человек был призван на срочную воинскую службу весной 2022 года из Мангистауской области. 18 апреля он прибыл в часть 30212, расположенную в Кордайском районе Жамбылской области. Через четыре дня родителям сообщили о его смерти.

По факту смерти солдата начата проверка.

Популярное

Все
Не все так просто
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
На вопросы о маркировке товаров в Казахстане ответил глава Комитета техрегулирования и метрологии
32 уникальных артефакта Великой степи представили в Нур-Султане
Насколько оправданы жалобы на частных судебных исполнителей в Казахстане
С выдающимся ученым-археологом простились в Нур-Султане
​​​​​​​По принципу «люди – к инфраструктуре»
Не учебная тревога
Действительно ли у частного судебного исполнителя однотипная и несложная работа?
Почему теряются дети?
Проблемы столичных бизнесменов
Памятные мероприятия в честь 90-летия поэта Какимбека Салыкова прошли в Нур-Султане
Экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев уволен из органов внутренних дел
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 апреля
Эммануэль Макрон переизбран на пост президента Франции
Газ не про нас?
​​​​​​​Очередь длиною в шесть недель
Сами себе враги
Акцент – на практические шаги
Старость – в тягость
Закон Республики Казахстан
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Пошел на обгон: 80-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Алматинской области
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Роналду сообщил о смерти сына
Продолжает ли COVID-19 угрожать Казахстану – интервью с Ералы Тугжановым
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Субсидирование ипотеки планируют внедрить в Казахстане
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Умер от бешенства спустя год после укуса собаки подросток в Туркестанской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?

Читайте также

Происшествия
Мертвых фламинго обнаружили в Мангистау
Президент , Международное сотрудничество , Политика , Европа
Токаев поздравил Макрона с переизбранием на пост Президента…
Президент
Стартовал прием представлений на соискание премий и грантов…
Президент
Видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]