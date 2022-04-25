Токаев поручил установить истинные причины смерти срочника в Жамбылской области

Президент Казахстана поручил провести расследование и установить истинные причины смерти солдата срочной службы в Жамбылской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ N1.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой – гибелью солдата Алибека Саламатулы Калбая в воинской части поселка Гвардейский Жамбылской области.

Президент считает недопустимой гибель военнослужащих в мирное время. Родители не должны переживать за своих сыновей, которые служат в армии. Государство обязано нести ответственность за их жизнь и безопасность», – говорится в сообщении Акорды.

Президент поручил Генеральной прокуратуре, Министерству обороны и другим компетентным органам провести оперативное и тщательное расследование и установить истинные причины произошедшего.

Напомним, 22 апреля 2022 года в военном госпитале поселка городского типа Гвардейский скончался рядовой срочной службы Калбай Алибек Саламатулы. Солдат потерял сознание во время утреннего построения. Военнослужащему была оказана необходимая медицинская помощь. Однако он скончался, не приходя в сознание.

Молодой человек был призван на срочную воинскую службу весной 2022 года из Мангистауской области. 18 апреля он прибыл в часть 30212, расположенную в Кордайском районе Жамбылской области. Через четыре дня родителям сообщили о его смерти.

По факту смерти солдата начата проверка.