Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка

Солдат-срочник умер в Жамбылской области. По факту начата проверка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

22 апреля 2022 года в военном госпитале поселка городского типа Гвардейский скончался рядовой срочной службы Калбай Алибек Саламатулы.

«Солдат потерял сознание во время утреннего построения. Военнослужащему была оказана необходимая медицинская помощь. Однако он скончался, не приходя в сознание», – проинформировали в оборонном ведомстве.

Молодой человек был призван на срочную воинскую службу весной 2022 года из Мангистауской области.

По факту смерти солдата начата проверка.

«Руководство Министерства обороны и личный состав Вооруженных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким Калбая Алибека Саламатулы», – говорится в сообщении.