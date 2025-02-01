Состоялись заседания рабочих секций Национального курултая

Общество
112

В Астане были проведены заседания рабочих секций Национального курултая: «Гражданское общество», «Культура. Искусство. Духовность» и «Образование и наука», передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Модераторами выступили Помощник Президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям Руслан Желдибай, министр культуры и информации Аида Балаева и министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. В работе секций также принял участие министр просвещения Гани Бейсембаев.

Перед началом заместитель председателя Национального курултая – Государственный советник Ерлан Карин подчеркнул, что ключевые ориентиры работы Национального курултая на этот год были обозначены Главой государства в его январском интервью газете «Ana tili» и в выступлении на расширенном заседании Правительства.

Госсоветник отметил значимость проводимых реформ:

«Сегодня по инициативе и под непосредственным руководством Президента планомерно проводятся очень важные реформы, направленные на укрепление нашей государственности и основ национальной экономики. И мы уже видим их результаты. В стране идет масштабная модернизация инженерных сетей и коммунального хозяйства. Крупные проекты реализуются в энергетической отрасли. Во всех регионах ремонтируются и строятся тысячи автомобильных и железных дорог. В ряде городов реконструированы старые и запущены новые терминалы аэропортов. Во многом благодаря господдержке рекордный урожай в прошлом году собрали наши аграрии.  Растут объемы жилищного строительства, в том числе социального жилья. Беспрецедентные усилия государство прилагает для развития науки и образования. В обществе методично укрепляется статус педагогов, врачей, ученых, повышается престиж рабочих профессий. Особое внимание уделяется системной поддержке молодежи, развитию массового спорта и креативной индустрии. Все это лишь малая часть уже достигнутых результатов и начатых изменений. Многие реформы, инициированные Главой государства, реализуются при активном участии членов Национального курултая. И это является еще одним свидетельством эффективного взаимодействия государства и общества».

Был обсужден ход реализации инициатив и предложений членов Национального курултая. Кроме того, члены Национального курултая выступили с рекомендациями в сферах укрепления консолидации и гражданского общества, защиты прав человека, культурно-духовного развития, решения социальных вопросов.

В завершение модераторы отметили, что предложенные в ходе обсуждения инициативы будут консолидированы Секретариатом Национального курултая в рамках подготовки к четвертому заседанию.

#Ерлан Карин #Национальный курултай #идеология

Популярное

Все
Резюмируя поручения Президента
Национальный день печати отмечают в Казахстане
В Петропавловске 99-й день рождения отметил ветеран ВОВ Василий Макиенко
Сила книги: как популяризировать культуру чтения в казахстанском обществе
«Мусорные войны»: проблему переработки отдохов призывают решить в Шымкенте
В столице презентован многотомник Мырзатая Жолдасбекова
Равенство, безопасность и вовлеченность: как устроена инклюзия в Казахстане
Единственную в республике детскую региональную газету «Зеленое яблоко» выпускают в Костанайской области
Пример героизма: воспоминания ветерана ВОВ о Сталинградской битве
В Алматы состоялось заседание межправительственного совета ЕАЭС
С юмором – о важном: премьеру антрепризного спектак­ля «Күйеуіңізді сатыңызшы» представили в Жезказгане
По страницам музыкальной истории: масштабный гала-концерт с успехом прошел на сцене театра «Астана Опера»
Зерна души: кызылординская писательница Анар Изден презентовала сборник стихов в Астане
С заботой о детях
От уровня цифровых технологий зависит развитие государства
С учетом мнений всех сторон
Только принцип «Закон и Порядок»
ГМК: ориентир на новые реалии
Депутаты рассмотрят законопроект по вопросам гражданской защиты
Укреплять потенциал АПК
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Буренки нынче довольны
В стране стартует масштабная модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры
В колледже столицы созданы площадки для практики студентов
«Барыс» прервал 12-матчевую серию поражений, победив дома «Сибирь»
И даже деньги не спасают
В главном надзорном органе обсудили результаты работы
Ждем дебюта на «Стэмфорд Бридж»
Защищая небо и землю
За Деда Мороза обидно
На 410 млрд тенге сокращены расходы госаппарата – премьер
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
22 тонны изъятого мяса передала полиция в приют для животных в Астане
Скакун Кабирхан поменял жокея
Два предприятия по переработке хлопка-сырца построят на юге
Скотоводы меняют подходы к кормам
Государственный советник принял участие в форуме Национального конгресса историков
Француженка отказалась от секса с мужем и добилась признания, что не виновата в разводе
Четверо пострадали при пожаре на нефтебазе в Жезказгане
В поисках новых запасов газа
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
МВД обратилось к казахстанским водителям
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Закон Республики Казахстан
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Трамп поинтересовался казахстанским видением прекращения военных действий на Украине
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Горжусь тем, что говорю по-казахски

Читайте также

Фестиваль «Текемет-арт» собрал в Уральске мастеров из восьм…
Единственную в республике детскую региональную газету «Зеле…
Равенство, безопасность и вовлеченность: как устроена инклю…
Куда обращаться лудоманам за медпомощью

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]