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Состоялось расширенное заседание совета Ассамблеи народа Казахстана

5 апреля под председательством заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана - заведующего Секретариатом М.А.Азильханова состоялось заседание Совета Ассамблеи Народа Казахстана.

Мероприятие проведено при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

В данном совещании приняли участие депутаты Парламента С.Абдрахманов, А.Амирханян, И.Буларов, Н.Дементьева, министр информации и общественного развития А.Умаров, а также руководители других центральных государственных и местных исполнительных органов, представители этнокультурных объединений, научной и творческой интеллигенции, молодежи и СМИ.

В ходе заседания Совета АНК рассмотрены вопросы о выдвижении кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, вместо выбывшего, а также внесении изменений и дополнений в состав Ассамблеи народа Казахстана и ее Совета.

В ходе мероприятия Марат Азильханов высоко оценил работу членов Совета АНК в формировании депутатского корпуса АНК и отметил важность данного вопроса в контексте реализации программы политических реформ, объявленных в Послании Главы государства «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

Он также отметил, что в рамках совершенствования государственной политики в сфере межэтнических отношений в состав АНК и ее Совета вносятся соответствующие изменения.

Региональные Ассамблеи расширяются за счет представителей этнокультурных объединений, общественных институтов и структур АНК (НЭС, советов матерей, советов общественного согласия АНК, советы медиаторов, клубы журналистов и др.), научной и творческой интеллигенции, общественных объединений, этнических СМИ, молодежных организаций, а также лидеров общественного мнения в соответствии с предложениями регионов.

При этом численность региональных ассамблей продолжает возрастать, что особенно важно в контексте «слышащего государства».

В состав Совета АНК по предложению его членов включены представители научно-экспертного сообщества Ассамблеи народа Казахстана, вновь назначенные должностные лица центральных государственных и местных исполнительных органов.

В ходе заседания Совета все решения приняты голосованием участников и будут направлены на утверждение Президенту Республики Казахстан – Председателю Ассамблеи народа Казахстана К.К.Токаеву.

По итогам работы Совета АНК М.Азильханов поблагодарил всех участников за активную и плодотворную работу, пожелав дальнейших успехов в деятельности по обеспечению общественного согласия и общенационального единства народа Казахстана.

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