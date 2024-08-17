Состоялся форум Альянса выпускников президентской академии

Фото: президентская академия

В Алматы в рамках 30-летнего юбилея Академии прошел региональный форум выпускников. Первое заседание недавно созданного Альянса выпускников Академии было посвящено теме «Созидание и инновации – залог конкурентоспособности нации в меняющемся мире».

Заместитель председателя агентства республики по делам государственной службы Азамат Жолманов отметил, что Академия является основным проводником современных реформ в системе обучения государственных служащих страны.

«Когда 30 лет назад Академия впервые открыла свои двери, как Национальная высшая школа государственного управления, её целью была подготовка специалистов, способных эффективно, открыто и справедливо управлять государственной службой. В настоящее время выпускники Академии занимают важные места во всех сферах государственной службы и вносят свой вклад в процветание страны. В свою очередь, в 2023 году агентством были внесены существенные изменения в законодательство в целях совершенствования сферы обучения государственных служащих. Упрощён порядок поступления на государственную службу для выпускников Академии (на должности регионального уровня), показавших высокие результаты. В результате без проведения конкурса на государственные должности были назначены 22 выпускника Академии», – отметил он.

Ректор Академии Ерлан Абил выразил уверенность, что выпускники внесут свой вклад в создание справедливого Казахстана.

«Нашим выпускникам необходимо привить благородные качества, такие как патриотизм, нравственность, образованность, быть настоящим специалистом, бережливость, трудолюбие, сострадание к стране и земле, которые озвучил глава государства Касым-Жомарт Токаев, и стать конкурентоспособным человеческим капиталом системы государственного управления, ориентированной на будущее. С этой целью Академия постоянно совершенствует образовательные программы, организовывает круглые столы с заинтересованными сторонами, обучающимися и экспертами, уделяя особое внимание качеству и актуальности программ. Мы стремимся к созданию человеко-ориентированного аппарата и оказываем научно-экспертную поддержку для формирования системы проактивной государственной службы, ориентированной на результат», – сказал Ерлан Куанышевич.

За 30 лет более 3 тысяч выпускников получили дипломы Академии. Согласно мониторингу, проведенному в июле 2024 года, в 2021-2023 годах из 413 выпускников 190 (46%) были назначены на более высокие должности. Также 5 выпускников Академии вошли в Президентский молодежный кадровый резерв в 2023 году.

«27 мая 2024 года был создан Альянс выпускников Президентской Академии, который ведет выпускников к объединению в общую цель. Альянс станет платформой для выпускников, которые будут поддерживать друг друга, обмениваться идеями и реализовывать свой потенциал. Президентом Альянса назначен выпускник Академии Алин Канат Тулеубекович. Уверен, что данный Альянс ещё больше укрепит связи между выпускниками», – сказал Ерлан Абиль.

Выпускник Академии, руководитель отдела внутренней политики Кобдинского района Актюбинской области Арман Кабылов, принявший участие в форуме выпускников, отметил, что Академия оказала влияние на формирование экспертной среды в сфере государственного управления.

«На сегодняшнем мероприятии, организованном Академией, которая повышает профессионализм государственных служащих, были обсуждены актуальные вопросы по инновациям в системе государственного управления, нетворкингу выпускников и их преемственности, проработан поток выполняемой работы. Также были организованы стратегические сессии, высказаны мнения, определены цели и задачи. Особое место в системе государственного управления занимает Академия. Сегодняшний форум выпускников, посвящённый повышению конкурентоспособности нации через созидание и инновации, является тому свидетельством. В целях профессионализации, переподготовки и формирования преемственности государственных служащих Академия также способствует формированию экспертной среды», – сказал он.

В форуме приняли участие руководство Агентства РК по делам государственной службы и Академии, директора филиалов, руководители аппаратов государственных органов, выпускники из разных областей страны, работающие на государственной службе, а также магистранты. На первом заседании Альянса был составлен план по общим проектам, обсуждены возможности и нововведения в государственной службе, направленные на повышение профессионального уровня государственных служащих.