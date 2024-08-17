Состоялся форум Альянса выпускников президентской академии

Образование
132

Выпускники Академии должны стать конкурентоспособным человеческим капиталом перспективной системы государственного управления, сказал ректор Академии Ерлан Абил на региональном форуме выпускников, передает Kazpravda.kz

Фото: президентская академия

В Алматы в рамках 30-летнего юбилея Академии прошел региональный форум выпускников. Первое заседание недавно созданного Альянса выпускников Академии было посвящено теме «Созидание и инновации – залог конкурентоспособности нации в меняющемся мире».

Заместитель председателя агентства республики по делам государственной службы Азамат Жолманов отметил, что Академия является основным проводником современных реформ в системе обучения государственных служащих страны.

«Когда 30 лет назад Академия впервые открыла свои двери, как Национальная высшая школа государственного управления, её целью была подготовка специалистов, способных эффективно, открыто и справедливо управлять государственной службой. В настоящее время выпускники Академии занимают важные места во всех сферах государственной службы и вносят свой вклад в процветание страны. В свою очередь, в 2023 году агентством были внесены существенные изменения в законодательство в целях совершенствования сферы обучения государственных служащих. Упрощён порядок поступления на государственную службу для выпускников Академии (на должности регионального уровня), показавших высокие результаты. В результате без проведения конкурса на государственные должности были назначены 22 выпускника Академии», – отметил он.

Ректор Академии Ерлан Абил выразил уверенность, что выпускники внесут свой вклад в создание справедливого Казахстана.

«Нашим выпускникам необходимо привить благородные качества, такие как патриотизм, нравственность, образованность, быть настоящим специалистом, бережливость, трудолюбие, сострадание к стране и земле, которые озвучил глава государства Касым-Жомарт Токаев, и стать конкурентоспособным человеческим капиталом системы государственного управления, ориентированной на будущее. С этой целью Академия постоянно совершенствует образовательные программы, организовывает круглые столы с заинтересованными сторонами, обучающимися и экспертами, уделяя особое внимание качеству и актуальности программ. Мы стремимся к созданию человеко-ориентированного аппарата и оказываем научно-экспертную поддержку для формирования системы проактивной государственной службы, ориентированной на результат», – сказал Ерлан Куанышевич.

За 30 лет более 3 тысяч выпускников получили дипломы Академии. Согласно мониторингу, проведенному в июле 2024 года, в 2021-2023 годах из 413 выпускников 190 (46%) были назначены на более высокие должности. Также 5 выпускников Академии вошли в Президентский молодежный кадровый резерв в 2023 году.

«27 мая 2024 года был создан Альянс выпускников Президентской Академии, который ведет выпускников к объединению в общую цель. Альянс станет платформой для выпускников, которые будут поддерживать друг друга, обмениваться идеями и реализовывать свой потенциал. Президентом Альянса назначен выпускник Академии Алин Канат Тулеубекович. Уверен, что данный Альянс ещё больше укрепит связи между выпускниками», – сказал Ерлан Абиль.

Выпускник Академии, руководитель отдела внутренней политики Кобдинского района Актюбинской области Арман Кабылов, принявший участие в форуме выпускников, отметил, что Академия оказала влияние на формирование экспертной среды в сфере государственного управления.

«На сегодняшнем мероприятии, организованном Академией, которая повышает профессионализм государственных служащих, были обсуждены актуальные вопросы по инновациям в системе государственного управления, нетворкингу выпускников и их преемственности, проработан поток выполняемой работы. Также были организованы стратегические сессии, высказаны мнения, определены цели и задачи. Особое место в системе государственного управления занимает Академия. Сегодняшний форум выпускников, посвящённый повышению конкурентоспособности нации через созидание и инновации, является тому свидетельством. В целях профессионализации, переподготовки и формирования преемственности государственных служащих Академия также способствует формированию экспертной среды», – сказал он.

В форуме приняли участие руководство Агентства РК по делам государственной службы и Академии, директора филиалов, руководители аппаратов государственных органов, выпускники из разных областей страны, работающие на государственной службе, а также магистранты. На первом заседании Альянса был составлен план по общим проектам, обсуждены возможности и нововведения в государственной службе, направленные на повышение профессионального уровня государственных служащих.

#выпускники #альянс #президентская академия

Популярное

Все
Алматы имеет все шансы получить статус Всемирного города ремесел
Награда нашла героев
Скорая помощь успела на... задержание
В Астане при военно-патриотическом центре BATYRLAR открылся первый пограничный городок
Несмотря на ежегодные просьбы властей приобретать уголь заранее, павлодарцы не торопятся пополнять запасы
Миллиард тенге на жилье для молодежи
Уже определены необходимые объемы для населения, приняты меры по поставкам
Свекловодство в Жетысу идет на подъем
Здесь делают лучший пломбир
Почему жители Карагандинского региона не спешат переводить свои дома на газ?
Как сделать программы сельхозкооперации более эффективными?
Без тяжб и в своих домах!
Воду дал... Антикор
На уборку – с танцами!
Полицейских учат технологиям мошенников
Мастер-класс для юных археологов
Первые дозорные независимого Казахстана
Массовое отравление в доме отдыха
Мурал подарили шахтерам
Шансы на победу высоки
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Появится парк на «Колесных рядах»
ВИК: в столице прошел республиканский челлендж «Традиции верховой езды»
В Иране казнили 29 человек за один день – правозащитники
Казахстанцы стали гораздо чаще переезжать внутри страны
Крушение авиалайнера в Бразилии: погибли все на борту
Современные атомные станции надежны и безопасны
Токаев наградил лучших строителей Казахстана
Необходимо выступать единым фронтом
В столице проходит выставка-ярмарка из Таджикистана
У казахских конных палуанов мало равных соперников
Электроэнергия в РК подорожала на 32% за год
День Абая отмечается в Казахстане
Петропавловск на грани мусорного коллапса
Более 1,5 месячной нормы осадков выпало в Астане за два дня
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Стал уютным заброшенный пляж
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Несколько участков дорог перекроют в Астане

Читайте также

На сколько повысится зарплата преподавателей вузов и научны…
Сколько детей пойдут в первый класс в Астане
Павел Дуров выделил образовательные гранты для сельских дет…
Казахстанские вузы начали внедрять курсы по искусственному …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]