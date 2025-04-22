Сотрудник КНБ найден мертвым в Астане
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По предварительным данным, 42-летний мужчина выпал из окна своей квартиры
В пресс-службе КНБ подтвердили смерть сотрудника ведомства.
«21 апреля во дворе жилого комплекса обнаружено тело сотрудника Комитета национальной безопасности. Органами полиции начато досудебное расследование. Уточняются обстоятельства произошедшего», – сказано в информации.
В данное время полицейские ведут расследование. По факту обнаружения трупа возбуждено уголовное дело.
«По предварительным данным, 42-летний мужчина выпал из окна своей квартиры. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – детализировали в правоохранительных органах
Иные подробности произошедшего пока неизвестны.