По предварительным данным, 42-летний мужчина выпал из окна своей квартиры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В пресс-службе КНБ подтвердили смерть сотрудника ведомства.

«21 апреля во дворе жилого комплекса обнаружено тело сотрудника Комитета национальной безопасности. Органами полиции начато досудебное расследование. Уточняются обстоятельства произошедшего», – сказано в информации.

В данное время полицейские ведут расследование. По факту обнаружения трупа возбуждено уголовное дело.

«По предварительным данным, 42-летний мужчина выпал из окна своей квартиры. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – детализировали в правоохранительных органах

Иные подробности произошедшего пока неизвестны.