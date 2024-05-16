Сотрудников «Продкорпорации» наказали за взятку от бизнесмена

Межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор директору финансового департамента АО НК «Продкорпорация» Н. Г. Жумадилову и главному специалисту Г. Ж. Абенову, сообщает Kazpravda.kz

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По информации Антикора, они подозревались в получении взятки от предпринимателя за оказанные ими ранее услуги по сбору документов, а также за содействие в подписании договора о предоставлении товарного кредита в виде зерна.

Решением суда осужденным назначено наказание в виде штрафа в общей сумме 48 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.

«Прокуратура города внесла апелляционное ходатайство на приговор по изменению меры наказания на лишение свободы. В соответствии со статьей 41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы», – говорится в официальном сообщении.

Приговор в законную силу не вступил, добавил Антикор.