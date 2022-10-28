Фото: polisia.kz
Общество

Сотрудница ДУИС отказалась от взятки бараном и получила награду от МВД РК

Трех сотрудников органов внутренних дел наградили медалями за добросовестное исполнение служебных обязанностей и пресечение коррупции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Так, 21 октября продавец одного из столичных магазинов, пытаясь уклониться от административной ответственности за продажу алкоголя и сигарет лицу, не достигшему 21 года, положил 50 тысяч тенге в карман куртки участкового инспектора полиции Бахытжана Кулжанова.

Момент запечатлел видеорегистратор полицейского. В отношении горе-продавца начато досудебное расследование за попытку дачи взятки.

24 октября на автодороге Атырау – Уральск патрульный полицейский Ризабек Сапанов остановил авто Chevrolet Lacetti. За рулем находился 32-летний гражданин России, у которого не оказалось страхового полиса. «Находчивый» водитель вместе с документами передал инспектору 500 рублей в виде вознаграждения.

Передача денег попала на видеожетон Сапанова, который сразу же вызвал следственно-оперативную группу УП города Атырау.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Дача взятки».

История, произошедшая в середине октября в одном из учреждений Акмолинской области, известна многим казахстанцам. Тогда недавно освобожденный из колонии мужчина, позвонив сотруднице областного ДУИС Салтанат Жакеновой, предложил барана и «ежемесячное продовольственное вознаграждение» в обмен на возможность для своей сожительницы не отмечаться.

37-летнего акмолинца задержали, а в отношении него завели уголовное дело о взятке.

Приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова за добросовестное исполнение служебных обязанностей и пресечение коррупционных правонарушений все трое сотрудников были награждены медалями.

Медали «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» вручены столичному участковому инспектору полиции 32-летнему Бахытжану Кулжанову и инспектору службы роты патрульной полиции ДП Атырауской области 37-летнему Ризабеку Сапанову. Отметим, что оба сотрудника полиции являются многодетными отцами – в семьях каждого из них воспитываются по 5 детей.

Медалью «Қылмыстық-атқару жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін» награждена инспектор службы пробации Егиндыкольского района ДУИС по Акмолинской области Салтанат Жакенова. В ОВД она работает с марта 2020 года.

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