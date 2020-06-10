У каждого жителя города Туркестан с начала августа появится социальная карточка. Об этом сегодня сообщил аким города Рашид Аюпов на аппаратном совещании, передает Kazpravda.kz.
Этой карточкой можно производить оплату за проезд в общественном транспорте, питание в школьной столовой и другие платежи. ⠀ Поэтому каждый предприниматель должен иметь терминал для оплаты. Аким дал указание полностью исследовать все нюансы до начала августа.
В ближайщем будущем населению будет разъяснено как пользоваться картой и сроки подачи заявок. А для горожан сферы услуг станут более доступными и обойдутся дешевле. ⠀