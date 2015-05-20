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Социальные приоритеты юга
Любовь ДОБРОТА
Первым делом Бердыбек Сапарбаев ознакомился с работой городской детской больницы № 1, введенной в эксплуатацию в начале года. Главный врач больницы Гаухар Укбаева показала и рассказала, как изменились условия лечения для пациентов и работы медицинского персонала после переезда в новое здание. Похвалиться действительно есть чем. Площадь нового здания, возведение которого обошлось государственной казне в сумму свыше 5 млрд. тенге, увеличилась почти в четыре раза. В отдельном корпусе расположился хирургический блок с четырьмя операционными, оснащенными новейшим оборудованием. Практически все отделения имеют игровые комнаты для детей. В больнице, рассчитанной на 270 койко-мест, ежегодно будут получать стационарную помощь более 10 тыс. детей в возрасте до 15 лет.
Заместитель Премьер-Министра ознакомился с оснащением отделений ультразвуковой диагностики, интенсивной терапии, операционным блоком. Главврач отметила, что необходимость в этой больнице стояла очень остро, ведь из-за высокой рождаемости детское население Шымкента быстро увеличивается. Если в 2013 году в областном центре было 220 тыс. детей в возрасте до 15 лет, то сегодня – 279 тыс.
Неудивительно, что в Южном Казахстане на финансирование социальной сферы предусмотрено 65,1% средств областного бюджета. При этом на нужды здравоохранения направлено 90,3 млрд. тенге, что больше на 8,3% по сравнению с прошлым годом. Эти и другие цифры, касающиеся развития социальной сферы региона, прозвучали в ходе встречи Б. Сапарбаева с работниками образования, здравоохранения, культуры и спорта области. Заместитель Премьер-Министра подчеркнул важность и дальше уделять социальной политике максимум внимания со стороны местной исполнительной власти, поскольку своевременное решение жизненно важных проблем сказывается на благополучии казахстанцев.
Это в полной мере касается не только здравоохранения и образования, но и развития экономики, открытия новых заводов и фабрик, создания дополнительных рабочих мест, своевременной выплаты заработной платы. Этот блок вопросов оказался в центре внимания заместителя Премьер-Министра в ходе визита на производственную базу ТОО «Karlskrona LC AB». Предприятие первым в стране наладило выпуск погружных и консольных насосов Zulzer, дисковых поворотных затворов. Проект обошелся в 2,5 млрд. тенге, и его успешная реализация стала результатом поддержки предпринимательства со стороны государства.
Непосредственно в производственном цехе завода прошло совещание по вопросам трудовых отношений. В нем приняли участие руководители государственных органов, крупных и средних предприятий области, представители профсоюзов и неправительственных организаций. Ситуация на рынке труда в области в последние годы характеризуется увеличением занятости населения и, соответственно, снижением уровня безработицы. Б. Сапарбаев отметил это как положительную тенденцию, являющуюся следствием активного развития на юге предпринимательства.

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