Совбез ООН собрался на экстренное заседание

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Совет Безопасности ООН собрался по просьбе Ирана на экстренное заседание в связи с последними ударами по ядерным объектам этой страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Новости ООН

Фото: news.un.org

Выступая на встрече, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что бомбардировка Соединенными Штатами иранских ядерных объектов знаменует собой «опасный поворот» для региона.

Он призвал к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению переговоров по ядерной программе Ирана и заявил, что Иран должен соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия, а все страны-члены ООН должны действовать в соответствии со своими обязательствами в рамках Устава и нормами международного права, включая международное гуманитарное право.

«Мы стоим перед жестким выбором. Один путь ведет к более широкой войне… другой – к деэскалации, дипломатии и диалогу. Мы знаем, какой путь верный», – подытожил Гутерриш.

Выступивший в Совбезе по видеосвязи глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что на объекте «Фордо» – главном иранском объекте по обогащению урана, расположенном вблизи населенного пункта Фордо, видны кратеры. Это указывает на использование Соединенными Штатами боеприпасов проникающего действия, заявил глава МАГАТЭ.

«В настоящее время никто, включая МАГАТЭ, не в состоянии оценить подземный ущерб на Фордо», – сказал Гросси.

«Инспекторы МАГАТЭ находятся в Иране, и они должны выполнять свою работу. Для этого необходимо прекращение боевых действий, чтобы Иран мог допустить команды на объекты при соблюдении необходимых условий безопасности», – добавил он.

Глава МАГАТЭ вновь подчеркнул, что атаки на ядерные объекты не должны происходить, поскольку они могут привести к радиоактивным выбросам и масштабным последствиями как внутри страны, подвергшейся нападению, так и за ее пределами.

«Давайте не позволим режиму нераспространения потерпеть неудачу. Независимо от индивидуальных позиций и взглядов, одно можно сказать наверняка, и это простая истина: мы не будем в большей безопасности, если в большем количестве государств по всему миру будет больше ядерного оружия», – заявил Гросси.

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал «к немедленному прекращению агрессивных действий со стороны Израиля и США, сдержанности всех сторон и возвращению ситуации в рамки международной дипломатии и переговорного процесса».

Вместе с тем он добавил, что «одних призывов» недостаточно и Совбез должен выработать коллективное решение, «которое сделало бы недопустимыми удары по объектам иранской инфраструктуры мирного атома, находящимся под гарантиями МАГАТЭ».

По словам Небензи, Россия, Китай и Пакистан подготовили и распространили в воскресенье утром проект резолюции с призывом к немедленному и безусловному прекращению огня и поиску дипломатического решения вокруг иранской ядерной программы. Он призвал всех членов Совбеза как можно скорее поддержать документ.

#заседание #Иран #Совбез ООН

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