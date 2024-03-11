Советы родителям: как выбрать безопасные пластиковые игрушки

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Об опасности детских предметов предупредили в Национальном центре общественного здравоохранения, сообщает Kazpravda.kz   

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, пластиковые игрушки -  популярный выбор среди детей, которые не подозревают, насколько они могут быть опасны. Конечно, такие игрушки прочны, легки в уходе и доступны в разнообразных вариантах. Однако, помимо внешней привлекательности и функциональности, игрушки должны быть безопасными для детей. К примеру, рассмотрев ее на наличие острых кромок и мелких деталей, которые могут отломиться, также нужно обратить особое внимание на запах.

Если при выборе игрушки заметен её острый запах, это могут быть фталаты, формальдегиды или же тяжёлые металлы, как мышьяк, барий, кадмий, хром, свинец, ртуть и селен. Все они очень опасны для малыша.

— Пластмасса - общее название группы полимеров, основой которых являются синтетические или природные высокомолекулярные соединения, такие как поливинилхлорид, полистирол, полиэтилен, полипропилен. Если при изготовлении полимера используется сырьё низкого качества или нарушается технология изготовления, пластмассы получаются склонными к деструкции, а значит - к выделению во внешнюю среду химических веществ разного класса опасности.

Наибольшую угрозу представляют игрушки, частично или полностью изготовленные из поливинилхлорида (ПВХ). В качестве пластификатора ПВХ используются фталаты, они-то и выделяются из пластиковых изделий. При нагревании такие игрушки могут представлять угрозу для здоровья, — говорит директор департамента профилактики неинфекционных заболеваний НЦОЗ Ермек Токбергенов.

Также специалисты призывают обратить особое внимание на игрушки, попадающие в горячую воду, на материалы для творчества, предполагающие запекание в духовке, а также на пустышки и прорезыватели, которые требуют кипячения.

Помимо пластификаторов в состав пластмасс входят оксиданты, в качестве одного из которых используют фенол.

— Фенол токсичен, всасывается в кровь через кожу и слизистые оболочки, а затем попадает в ткани и органы. При отравлении фенолом наблюдается слабость, повышенная утомляемость, плохой сон, головные боли, головокружение, нарушения со стороны центральной нервной системы, деятельности желудочно-кишечного тракта, кожный зуд, дерматит, поэтому будьте осторожны при выборе таких игрушек для ваших детей, — добавил Ермек Токбергенов.

Есть несколько правил при выборе пластмассовых игрушек:

1. Убедиться в том, что игрушка имеет сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011).

2.  Пластичность игрушки говорит о том, что при производстве могли быть использованы фталаты. Избегайте игрушек, изменяющих свою жёсткость при разных температурах.

3. Яркая окраска может служить дополнительным фактором риска, красители могут содержать свинец, кадмий и другие тяжелые металлы.

4. Пластиковые игрушки не должны сильно пахнуть.

5. Указание срока годности не формальность!  

6. Также стоит покупать игрушки согласно возрасту ребенка с оценкой его психологического состояния.

В пресс-службе заключили, что безопасность детей является наивысшим приоритетом, и правильный выбор пластиковых игрушек поможет обеспечить им безопасное и здоровое времяпрепровождение.

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