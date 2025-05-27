В ходе совещания по случаю открытия штаба, в котором, помимо специалистов заинтересованных отраслевых минис­терств и национального железнодорожного перевозчика, приняли участие представители бизнеса, генеральный директор центра Айтмухамед Алдажаров сообщил, что QazTrade недавно наладил взаимодействие с одной из крупнейших торговых сетей ОАЭ и стран Персидского залива – LULU Group. Эта компания управляет более чем 280 гипермаркетами по всему миру и проявляет живой интерес к такой позиции казахстанского экспорта, как натуральный мед.

По словам генерального директора, компания готова закупать мед в крупных объемах. Вопросы логистики и сертификации уже проработаны. Стороны близки к зак­лючению контракта.

В свою очередь производители сладкого деликатеса проинформировали о ситуации в отрасли. По их словам, одним из главных покупателей казахстанского меда сегодня выступает Узбекистан. Однако закупочные цены настолько низкие (около 700–750 тенге за кг), что не покрывают даже себестоимость производства. Дополнительную проблему создают контрабандисты, действующие в обход официального экспорта и наполняющие рынок дешевым суррогатом, что искажает конъюнктуру медового рынка и мешает развитию отрасли.

Президент Национального союза пчеловодов Казах­стана «Бал-Ара» Габит Нурадил добавил, что есть еще и рынок Европы, но отечественные пчеловоды только начали с ним работать. Чтобы выйти на него, нужно пройти строгие проверки.

По данным QazTrade, в 2024-м Казахстан экспортировал мед на 1,6 млн долларов, это на 560 тыс. долларов больше, чем в 2023 году.

Также в ходе заседания прозвучал месседж о том, что теперь все вопросы, обсуждаемые на площадке QazTrade, будут выноситься на уровень Министерства торговли и интеграции РК, а затем – на рассмотрение в аппарат Правительства.