Спасательная операция в Crocus City Hall завершена

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Спасательная операция на месте теракта в Crocus City Hall завершена, сообщает Интерфакс со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Спасательная операция на месте трагедии завершена. Поисковая еще продолжается», - написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что за сегодняшний день «спасатели расчистили огромный пласт зрительного зала».

Воробьев напомнил, что за сутки из-под завалов достали 133 тела погибших, удалось предварительно идентифицировать личности 50 погибших.

«Впереди опознание родственниками. В больницах врачи борются за жизни 107 человек», - добавил он.

Также Воробьев сообщил, что «ночью приступим к созданию проема с западной стороны «Крокуса», это позволит облегчить доступ к концертному залу».

Вечером 22 марта в подмосковный Crocus City Hall перед началом концерта ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу.

СКР расследует уголовное дело о теракте.