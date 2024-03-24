Спасательная операция в Crocus City Hall завершена

Поисковая операция продолжается, передает Kazpravda.kz
Спасательная операция на месте теракта в Crocus City Hall завершена, сообщает Интерфакс со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Спасательная операция на месте трагедии завершена. Поисковая еще продолжается», - написал Воробьев в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что за сегодняшний день «спасатели расчистили огромный пласт зрительного зала».
Воробьев напомнил, что за сутки из-под завалов достали 133 тела погибших, удалось предварительно идентифицировать личности 50 погибших.
«Впереди опознание родственниками. В больницах врачи борются за жизни 107 человек», - добавил он.
Также Воробьев сообщил, что «ночью приступим к созданию проема с западной стороны «Крокуса», это позволит облегчить доступ к концертному залу».
Вечером 22 марта в подмосковный Crocus City Hall перед началом концерта ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу.
СКР расследует уголовное дело о теракте.