Как отметили в ДЧС, данные водные средства отличаются скоростью и маневренностью, что повышает эффективность спасательных работ. Их приобретение – часть государственного подхода к обеспечению безопасности граждан на воде. Спасатели смогут оперативнее реа­гировать на происшествия и эффективнее выполнять свои задачи.