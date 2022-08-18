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Спасение «утопающих»
Наталия Превезенцева, Мангистауская область

Прокуратура Актау предостерегает людей от мошенников по громкоговорителям.

Участившиеся случаи обмана граждан мошенниками разного калибра вынудили сотрудников прокуратуры пускать в ход все возможные способы предупреж­дения людей. Рекомендации на тему «Как не попасть в сети» транслируются через громкоговорители на центральных улицах Актау.

Схем мошенничества в последнее время развелось очень много. От звонков с деловыми предложениями до откровенного обмана с угрозами по типу «На ваше имя кто-то прямо сейчас оформляет кредит, и чтобы помешать, скиньте личные данные». В аудиосообщении, которое сейчас можно услышать на улицах областного центра, перечислены возможные варианты действий мошенников и даны рекомендации гражданам.

«Убедительно просим не сообщать никому свои персональные данные, реквизиты банковских карт, не передавать квитанции о переводах, коды и кодовые слова, в том числе лицам, представляю­щимся сотрудниками банка, правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

В прокуратуре настоятельно рекомендуют регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, использовать 3D-защиту и другие меры безопас­ности, предлагаемые банками. Скептически относиться ко всем неизвестным сайтам при совершении онлайн-покупок. Не осуществлять переводы по сделкам, в которых вы не уверены.

«Рекомендуем не переходить по ссылкам, которые направляют для оплаты покупки, содержатся в спам-рассылках от неизвестных контактов или во всплывающих окнах. Для установки приложений пользуйтесь только официальными источниками – AppStore, PlayMarket. Обезопасьте себя от участия в финансовых схемах без прозрач­ного источника дохода – это группы в социальных сетях и мессенджерах, обещающих прибыль от денежных вкладов. Не вступайте в подобные группы и чаты», – говорят в прокуратуре.

Также людей просят не делать денежные взносы в сомнительные бизнес-проекты, так называемые финансовые пирамиды, и не привлекать туда людей. При возникновении подозрений – обращаться в полицию. Изучать компании, где планируете приобрести товар или услугу: отзывы, дату создания, отклики от друзей и знакомых.

По данным ведомства, количество случаев мошенничества за семь месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года выросло на 37,4%, в том числе факты интернет-мошенничества – на 23,9% (119 до 146).

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