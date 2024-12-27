Спектакль «Гауһартас» побил театральный рекорд Казахстана

Театр,Культура
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Дана Аменова
корреспондент

Общее количество зрителей превысило 100 тысяч человек

Фото: пресс-служба МКИ РК

В столичном МТЮЗе прошел 250-й показ популярной постановки «Гауһартас». Музыкальная драма по произведению Дулата Исабекова побила театральный рекорд Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

По информации МКИ, за 1 год и 9 месяцев спектакль был показан 250 раз. А общее количество зрителей превысило 100 тысяч человек.

Спектакль был показан не только в столице, но и в таких городах, как Алматы, Актау, Атырау, Орал, Талдыкорган, Тараз, Шымкент, Туркестан, Усть-Каменогорск, Семей и Жанаозен, а также в Баянаулском, Сырымском, Ойылском, Каратобинском районах.

Кроме того, «Гауһартас» был представлен в рамках Дней культуры города Астаны на сцене Московского государственного театра «Школа драматического искусства».

Постановка представляет собой сценическую версию одноименной повести выдающегося писателя-драматурга Дулата Исабекова «Гауһартас». В основу произведения взята история простой семьи, жившей в казахской степи в семидесятые годы.

Режиссёром-постановщиком спектакля является заслуженный деятель Казахстана Асхат Маемиров.

Спектакль имеет и другие достижения. Так, музыкальная драма «Гауһартас» признана «Лучшим спектаклем» в номинации «Театральное искусство» Национальной премии «UMAI-2023».

Кроме того, исполнительница главной роли Инабат Ризабекова победила в номинации «Актриса года - 2023». А танец «Кудаша», исполненный артистами в музыкальной драме под одноименную народную песню, стал трендовым среди молодежи. Видеоролик в соцсетях буквально за несколько часов собрал более миллиона просмотров, став вирусным в том числе и в Китае.

#рекорд #театр #спектакль #«Гауһартас»

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