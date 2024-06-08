Спецтехнику для уборки улиц на 3 млрд тенге приобрели в Актобе

Планируется также закупить технику для уборки тротуаров, дорожек в скверах и парках на аналогичную сумму, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров осмотрел новую спецтехнику, которую будут использовать для уборки дорог и для проведения ямочного ремонта на проезжей части в Актобе.

Среди приобретенного спецтранспорта есть машины, которые очищают от пыли и грязи прибордюрную зону, чистят арыки от мусора и предназначены для проведения ямочного ремонта на проезжей части.

«Мы стараемся привести город в порядок. Сейчас перед нами стоит задача озеленить и очистить от мусора Актобе и прилегающие к нему жилые массивы. Каждую субботу в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан!» проводим субботники. Приглашаем и жителей присоединяться к ним, наводить чистоту в своих дворах», - сказал глава региона Асхат Шахаров.

Стоимость приобретенной спецтехники составляет свыше 3 млрд тенге. Эта техника будет обслуживать дороги в черте города. Кроме того, планируется купить спецмашины для уборки тротуаров, дорожек в скверах и парках. На эти цели предназначены еще 3 млрд тенге.