Ерлан Кошанов обсудил с руководством Татарстана перспективные проекты

Мажилис, Парламент
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Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов в рамках официального визита в Российскую Федерацию посетил Казань, где встретился с раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и председателем Государственного Совета Татарстана Фаридом Мухаметшиным, сообщает Kazpravda.kz

Фото Т.Таныбаева

На встрече с раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым Ерлан Кошанов передал теплые слова приветствия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который незадолго до этого принимал участие в торжественном открытии «Игр будущего» в Казани. 

– Это действительно очень креативное решение – объединить спорт, науку и технологии. Открываются большие возможности для практического применения этого опыта в самых разных сферах. Неслучайно наш президент предложил провести следующие «Игры будущего» в Казахстане, – отметил спикер Мажилиса.

Переходя к теме межрегионального взаимодействия, Ерлан Кошанов подчеркнул, что Татарстан является одним из ведущих промышленных регионов России и важным партнером для нашей страны. Сегодня в Казахстане запустили свои производства такие крупные компании, как «Татнефть» (шинный завод, производство бутадиена), «ТЭМПО» (производство прямошовных труб большого диаметра), «КАМАЗ» (сборка грузовиков) и другие. 

Стороны обсудили также возможности расширения сотрудничества в сфере высоких технологий. Спикер Мажилиса сообщил в этой связи, что президент Касым-Жомарт Токаев поставил стратегическую задачу полной трансформации Казахстана в «IT-государство».

В свою очередь, Рустам Минниханов тепло отозвался о встречах с президентом Казахстана, подчеркнул историческую, культурную и духовную близость казахского и татарского народов. Он предложил объединить потенциал ИТ-парков Казахстана и Татарстана. 

В завершение встречи раис Татарстана с благодарностью принял приглашение руководства Казахстана на Пятые Всемирные игры кочевников, которые пройдут в этом году в Астане под девизом «Ұлы Дала дүбірі».

На встрече с председателем Государственного Совета Республики Татарстан Фаридом Мухаметшиным спикер Мажилиса рассказал о текущей законотворческой работе казахстанских депутатов. Особо он остановился на новых налоговом, бюджетном, строительном и водном кодексах, законопроектах по снижению закредитованности населения, борьбе с лудоманией, защите женщин и детей от насилия. Он также поздравил коллег с 30-летием Госсовета и пожелал дальнейших успехов на благо братского татарского народа.

– Нам очень важно развивать межпарламентские связи, обмениваться наработанным опытом. Депутаты должны всесторонне содействовать реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Сегодня основу казахстанско-российских отношений составляет межрегиональное сотрудничество. Активно развиваются прямые торгово-экономические связи Казахстана с 76 из 89 субъектов Российской Федерации. Среди них лидирующее место занимает Татарстан, – сказал Ерлан Кошанов.

Стороны обсудили также культурно-образовательное сотрудничество между Казахстаном и Татарстаном.

– У нас много общего – язык, вера, традиции и обычаи. На татарский язык переведены произведения Мухтара Ауэзова. В этом году будет выпущен сборник казахских народных сказок на татарском языке. В нашей стране установлены памятники великим татарским поэтам Габдулле Тукаю и Мусе Джалилю. В Казахстане ежегодно широко празднуется Сабантуй. Золотым мостом между нашими народами являются казахстанские студенты, обучающиеся в университетах Татарстана, – отметил Ерлан Кошанов.

В свою очередь, Фарид Мухаметшин пригласил к укреплению взаимных культурных и туристических связей. Он подчеркнул также важность регулярного диалога между парламентариями для решения практических вопросов и реализации конкретных проектов. 

В рамках официального визита делегация Мажилиса посетила Казанский Кремль, ознакомилась с проектами IT-парка имени Башира Рамеева, школой программистов «Школа 21» и производственными площадками Инновационного индустриального парка «Технополис Химград» – одного из флагманов химической промышленности  России.

 

#сотрудничество #Ерлан Кошанов #Татарстан

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