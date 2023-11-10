Спикер Сената: необходим серьезный рост производительности МСБ

Парламент
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В Сенате состоялся правительственный час на тему: «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан в рамках реализации послания главы государства народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената РК

Фото: Н.Байбулин

Как отметил председатель палаты Маулен Ашимбаев, в соответствии с новой парадигмой экономического развития, озвученной в послании, малый и средний бизнес призваны стать драйвером развития национальной экономики. Сейчас, по мнению спикера Сената, важно проанализировать эффективность реализуемых подходов и провести перенастройку мер поддержки бизнеса.

«Наша цель – увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП до 40-50% до уровня стран ОЭСР. Чтобы решить эту задачу, необходим серьезный рост производительности МСБ. Пока мы не видим достаточного роста числа предприятий в обрабатывающем секторе. Необходимо стимулировать укрупнение и масштабирование эффективно действующих предприятий», – подчеркнул спикер Сената в своем выступлении.

Особое внимание было также уделено проблеме региональной диспропорции МСБ и высокой концентрации предпринимательской деятельности в крупных регионах – Астане, Алматы, Туркестанской и Алматинской областях. В этой связи, Маулен Ашимбаев обозначил важность учета специфики развития регионов и усиления региональных программ для стимулирования местного бизнеса.

Еще одно предложение председателя палаты – пересмотреть подход к налогообложению предпринимателей и фискальную политику, которая провоцирует дробление бизнеса.

Выступая в поддержку перехода по налоговой нагрузке от формата малого бизнеса к среднему, озвучил ряд предложений и председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов. В частности, акцент им был сделан на реформирование налогового администрирования с учетом применения цифровых решений и сервисного подхода со стороны органов госдоходов. Кроме того, он предложил внести изменения и в процедуру кредитования бизнеса со стороны банков.

В числе рекомендаций, подготовленных по итогам правительственного часа – сокращение количества специальных налоговых режимов, установление для самозанятых и ИП единого платежа в размере 3% от оборота с включением в него пенсионных отчислений и социальных платежей.

Также депутатами рекомендованы меры по смягчению условий кредитования предпринимателей. В частности, предлагается рассмотреть беззалоговое кредитование либо исключение требования залогового имущества в черте города и исключение применения понижающего коэффициента при определении его оценочной стоимости для бизнесменов в сельской местности.

Также в ходе правчаса с докладами выступили министр национальной экономики Алибек Куантыров, руководство и представители регионов, совета Ассоциации деловых женщин и другие.

#казахстан #Сенат #Ашимбаев

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