Спикер Сената поздравил верующих с Ораза айт

Сенат
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Маулен Ашимбаев пожелал соотечественникам благополучия и процветания, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

«Уважаемые друзья! От всей души поздравляю всех вас с праздником Ораза айт! Это великий день, который дарит всем верующим добро и радость. В дни Ораза айт люди выражают друг другу свои самые теплые чувства, проявляют сострадание и спешат делать добро», - написал Ашимбаев на своей странице в фейсбуке.

Эта добрая традиция, отметил он, раскрывает истинный смысл и значение священного месяца Рамадан.

«Поздравляю вас с великим праздником, желаю вашим семьям благополучия и процветания! Тұтқан оразаларыңыз бен дұға-тілектеріңіз қабыл болсын! Айттан айтқа аман-есен жете берейік!» - говорится в поздравлении.

#Сенат #поздравление #Маулен Ашимбаев #Ораза айт

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