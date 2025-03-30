«Уважаемые друзья! От всей души поздравляю всех вас с праздником Ораза айт! Это великий день, который дарит всем верующим добро и радость. В дни Ораза айт люди выражают друг другу свои самые теплые чувства, проявляют сострадание и спешат делать добро», - написал Ашимбаев на своей странице в фейсбуке.