Спикер Сената провел переговоры с генеральным секретарем Мусульманского Совета старейшин

Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с генеральным секретарем Мусульманского Совета старейшин Мухаммедом Абдельсаламом, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

Собеседники обсудили планы по совместному продвижению межрелигиозного и межцивилизационного диалога.

В приветственном слове Спикер Сената выразил признательность Мухаммеду Абдельсаламу за поддержку идей и активное участие в работе Международного форума Астана.

Отдельно Маулен Ашимбаев остановился на вкладе Совета старейшин в продвижении идей мира, единства и религиозной толерантности на международной арене, подчеркнув активное участие Совета в работе Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

"Открытие представительства Мусульманского Совета старейшин имеет особое значение для Казахстана. Деятельность Совета направлена на распространение таких ценностей, как толерантность, мир и согласие. В целом, цели Совета созвучны с целями Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Поэтому мы надеемся, что работа новой структуры внесет большой вклад в продвижение идей и целей Съезда", - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Кроме того, в ходе встречи Спикер Сената проинформировал собеседника об итогах встреч с религиозными лидерами Египта, а также рассказал о предстоящих планах работы Сената.

Со своей стороны, Мухаммед Абдельcалам отметил высокую роль Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также вклад Казахстана в продвижение межконфессионального и межцивилизационного диалога на международном уровне.