Спикер Сената: важно продвигать национальные ценности в молодежной среде

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С участием спикера Сената РК Маулена Ашимбаева состоялось заседание диалоговой площадки «Ұлттық мүдде» на тему «Национальные ценности Справедливого Казахстана».

Фото: Н.Байбулин

Представители экспертного сообщества и интеллигенции обсудили роль национальных ценностей в формировании Справедливого Казахстана.

Маулен Ашимбаев отметил, что по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране реализуются масштабные реформы, направленные, в том числе, на популяризацию культурного наследия и продвижение национальных ценностей.

 «Глава государства на заседании Национального курултая в Туркестане определил основные направления системной идеологической работы. Приоритетное внимание было уделено укреплению исторического самосознания, популяризации культурного наследия, воспитанию подрастающего поколения», – отметил Маулен Ашимбаев.

Национальные ценности, как подчеркнул Маулен Ашимбаев, базируются на языке, истории, культуре и традициях, религиозном наследии. Именно они определяют нашу идентичность.

«Важной задачей является формирование исторического сознания. Сенаторами по поручению президента страны опубликован ряд архивных документов и сборник материалов на тему «Ашаршылык. Голод». Выпущено семь томов сборника. Эта работа будет продолжена», – сказал Маулен Ашимбаев и добавил, что все озвученные в ходе обсуждения предложения будут учтены в работе Сената.

По мнению спикера Сената, нельзя противопоставлять многовековые традиции и религию. 

«Наши обычаи и ценности издавна тесно переплетены с ценностями традиционной религии. Свобода мысли, открытость, терпимость, присущие кочевой цивилизации, позволяли нашему народу не поддаваться различным радикальным взглядам. Важно учитывать наш исторический опыт и помнить о национальных ценностях, которые служили ориентиром Абаю, Шакариму и деятелям Алаш», – резюмировал глава палаты.

В свою очередь, участники заседания отметили важность всестороннего обсуждения повестки и выразили заинтересованность в дальнейшей совместной работе. Прозвучали в ходе заседания идеи по продвижению национальных ценностей посредством обучающих программ, современных форматов цифровой коммуникации и другие инициативы.

Участие в экспертном обсуждении вопросов, наряду с депутатами Сената и Мажилиса, приняли заслуженный архитектор РК – автор государственного герба Жандарбек Малибеков, заслуженный деятель культуры РК Канат Айтбаев, тренер «Qazaq boxing», мастер спорта международного класса по боксу Мухит Амантаев, писатель и общественный деятель Жабал Ергалиев, алашовед, академик НАН РК Дихан Камзабекулы, блогер и автор проекта «Unknown kazak»Диас Камериданов, писатель, драматург Роза Муканова и другие.

#казахстан #Сенат #Ашимбаев

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