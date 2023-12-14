Спикер Сената встретился с членами дипломатического бизнес клуба

Спикер Сената Маулен Ашимбаев принял участие в заседании Дипломатического бизнес клуба. Дипломаты, политики и бизнесмены обсудили ход реализации новой экономической модели развития страны, инициированной главой государства и обозначили перспективы сотрудничества бизнес-сообщества с зарубежным дипломатическим корпусом

Фото: Н. Байбулин

В ходе своего выступления Маулен Ашимбаев подчеркнул, что по инициативе президента страны Касым-Жомарта Токаева реализуется комплексная реформа по обновлению страны. В результате – политическая система стала более сбалансированной, открытой и демократической. Одна из ключевых задач сегодняшнего дня – формирование новой экономической модели развития страны.

«Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил амбициозную цель - к 2029 году удвоить размер нашей экономики до 450 млрд долларов. При этом рост должен быть во многом за счет развития обрабатывающей промышленности, технологических секторов экономики. Парламент, безусловно, играет важную роль в реализации проводимых реформ. Наша задача – законодательное обеспечение всех преобразований», – сказал Маулен Ашимбаев.

Он также ознакомил участников встречи с деятельностью Сената по реализации политических и социально-экономических реформ. Так, за два года сенаторами одобрено более 170 законов, направленных на укрепление системы защиты прав человека, дальнейшее повышение уровня жизни граждан и поступательное экономическое развитие Казахстана. В предстоящий период будут приняты новые Бюджетный и Налоговый Кодексы, которые направлены на создание условий для инвесторов.

Также Маулен Ашимбаев обозначил заинтересованность Казахстана в привлечении зарубежных инвестиций в сферы обрабатывающей промышленности, металлургии полного цикла, машиностроения, агропромышленный сектор и другие отрасли высоких переделов. Вместе с тем, спикер Сената подчеркнул и важность инклюзивного развития по всем направлениям, включая социальную сферу.

«Казахстан сегодня придерживается принципов открытости и активно развивает всестороннее сотрудничество с другими странами в экономической, политической, культурно-гуманитарной и других сферах. Уверен, что работа Дипломатического бизнес клуба внесет свой практический вклад в реализацию этой задачи», – резюмировал спикер Сената.

С докладами в ходе встречи также выступили заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев, сопредседатель клуба Исламбек Салжанов, председатель президиума НПП РК «Атамекен» Раимбек Баталов, председатель YPO Kazakhstan Канат Копбаев и другие.

Отметим, Дипломатический бизнес клуб основан в 2015 году по инициативе министерства иностранных дел РК и НПП РК «Атамекен». Основная цель его работы - создание неформальной площадки для развития и укрепления взаимодействия зарубежного дипломатического корпуса с бизнес-сообществом Казахстана в торгово-экономической, научно-образовательной и культурной сферах. Членами клуба являются главы дипломатических миссий иностранных государств, аккредитованных в Казахстане, руководители международных организаций, руководители государственных органов и квазигосударственных учреждений, Национальных компаний, члены YPO Kazakhstan, Почетные консулы иностранных государств в Казахстане, а также лидеры бизнес-сообщества страны.