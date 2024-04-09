Спикер Сената встретился с делегацией Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

Парламент
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Айман Аманжолова
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Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с делегацией парламентской Ассамблеи ОБСЕ во главе со специальным представителем по Центральной Азии Фарой Карими, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: Н. Байбулин / Сенат РК

Открывая работу встречи, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Казахстан рассматривает ОБСЕ как эффективную многостороннюю площадку для принятия решений по фундаментальным вопросам безопасности и сотрудничества.

«ОБСЕ выполняет важную миссию «связующего моста» между Востоком и Западом, как это происходило в период создания Организации. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии конструктивного сотрудничества с парламентской Ассамблеей ОБСЕ, которая является нашим важным политическим партнером на европейском пространстве. Казахстанские парламентарии принимают активное участие в сессиях парламентской Ассамблеи ОБСЕ, работе ее комитетов и в составе наблюдательных миссий», – отметил Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также акцентировал внимание на том, что взаимоотношения между государствами Центральной Азии сегодня поступательно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Этому вопросу уделяет самое пристальное внимание глава государства Касым-Жомарт Токаев. Высокий уровень сотрудничества в регионе стороны поддерживают и по линии парламентов.

«Тенденции на региональное сближение отвечают национальным интересам наших стран, способствуют реализации огромного экономического и культурного потенциала Центральной Азии. В 2022 году главами государств был подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Мы активно работаем в рамках двусторонних межпарламентских комиссий по сотрудничеству с Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Кроме того, мы создали новую площадку – Межпарламентский форум государств Центральной Азии. В прошлом году первый форум прошел в Казахстане», – сказал председатель палаты.

Вместе с тем, Маулен Ашимбаев ознакомил парламентариев с ходом реализации реформ, проводимых в Казахстане по инициативе президента страны.

Кроме того, были обсуждены и актуальные вопросы стран Центральной Азии, касающиеся состояния экологии, изменения климата, трансграничных рек, проблемы в сферах ирригации, рационального использования водных ресурсов и в других отраслях. В частности, особое внимание было уделено совместным проектам по восстановлению экосистемы Аральского моря и законодательной работе палаты в этом направлении.

Представители ПА ОБСЕ, со своей стороны, отметили важность трансформаций, происходящих в политической и социально-экономической жизни Казахстана, дав высокую оценку их результатам, а также выразили надежду на дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества.

#казахстан #Сенат #Ашимбаев #ОБСЕ

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