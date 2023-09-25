Спикер Сената встретился с парламентариями из Бразилии

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Маулен Ашимбаев встретился с депутатами Сената Национального конгресса Бразилии - членами группы дружбы «Бразилия-Казахстан» 

Фото: пресс-служба Сената РК

Приветствуя участников встречи, председатель верхней палаты парламента подчеркнул, что Бразилия является одним из ключевых партнеров нашей страны в Южной Америке и акцентировал внимание на значимости многопланового сотрудничества двух государств.

Одним из ключевых направлений взаимодействия спикер Сената назвал межпарламентские связи с Национальным конгрессом Бразилии, укреплению которых уделяется особое внимание.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет большое внимание укреплению дружественных и взаимовыгодных отношений между нашими странами. Активное политическое сотрудничество подкрепляется перспективными экономическими связями. Расширяются культурно-гуманитарные связи между странами. В обеих палатах парламента Казахстана созданы группы дружбы с Бразилией. Уверен, что это привнесет новую динамику нашему двустороннему взаимодействию. Со стороны Сената готовы способствовать укреплению и развитию взаимоотношений между нашими странами», – сказал Маулен Ашимбаев.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономическогои инвестиционного сотрудничества. В частности, были высказаны предложения по реализации совместных проектов с учетом инвестиционного климата стран.

В этой связи, спикер Сената ознакомил коллег с изменениями, которые были внесены в Налоговый кодекс и другими реформами, проводимыми в стране по инициативе главы государства и изложенных в послании народу.

Отдельно Ашимбаев остановился на вопросах устойчивого развития и деятельности парламентской комиссии по мониторингу реализации целей устойчивого развития.

В свою очередь, депутаты Национального конгресса Бразилии Анджело Марио Коронель де Азеведо Мартинс и Чико Родригес выразили заинтересованность в развитии многосторонних отношений и отметили эффективность проводимой в Казахстане политической трансформации.

Отметим, в рамках визита в Казахстан парламентарии также приняли участие в работе 2-го заседания группы дружбы с сенаторами, ознакомились с работой Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» и другими объектами Алматинской области.

#Сенат #встреча #Ашимбаев #Бразилия

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