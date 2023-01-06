Список расширен: кто еще теперь может бесплатно ездить на автобусах в Астане

Транспорт , Общество
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В городе Астане расширен список граждан, имеющих право на бесплатный проезд в автобусах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ТОО «City Transportation Systems» (CTS).

Фото: Kazpravda.kz

С января 2023 года расширился список категории граждан, зарегистрированных и постоянно проживающих в Астане, которые могут получить социальную помощь в виде освобождения от оплаты за проезд на маршрутах городского пассажирского транспорта.

Теперь, в соответствии с пунктом 5 раздела 2 решения маслихата столицы от 20 июля 2017 года № 167/21-VI, к категориям граждан, имеющих социальную льготу относятся:

1) участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним;

2) пенсионеры по возрасту и выслуге лет, а также получатели государственных социальных пособий по возрасту и по случаю потери кормильца, достигшие пенсионного возраста;

3) многодетные матери;

4) многодетные семьи;

5) инвалиды;

6) дети-инвалиды до 18 лет, в том числе один из родителей (законных представителей).

7) жертвы политических репрессий из числа участников событий 17-18 декабря 1986 года в Казахстане, реабилитированные в порядке, установленном Законом РК «О реабилитации жертв массовых политических репрессий».

Льготную транспортную карту можно оформить в центральной кассе (проспект Кошкарбаева, 50/1), либо подав онлайн-заявку на сайте cts.gov.kz.

Перед приобретением льготной карты за уточнениями нужно обратиться в единый контакт-центр IKomek по номеру 109.

 

 

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