Национальная сборная по асық ату проводит учебно-тренировочные сборы перед ВИК в Астане

Фото: t.me/worldnomadgames2024

Как сообщили в пресс-службе дирекции по подготовке и проведению 5-х ВИК, соревнования по асық ату пройдут с 9 по 11 сентября во дворце ледового катка «Алау».

Билеты на все соревнования можно приобрести на сайте официального билетного оператора. Они уже поступили в продажу. Спортивные арены, где будут проходить соревнования, также готовы принять около 4 000 спортсменов из 89 стран мира.

Напомним, до старта масшабного мероприятия осталось ровно 30 дней. В настоящее время ведётся последняя подготовка по всем направлениям.

Также ранее стало известно, что перед соревнованиями национальная сборная Монголии по кокпару успешно завершила учебно-тренировочные сборы на родине.Они проходили в живописном месте Саксай Уужим, Баян-Улгий.

Кроме того, в селе Талапкер под Астаной организовали кокпар, участники которого провели мастер-класс.