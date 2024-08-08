ВИК: столичные кокпаристы провели мастер-класс

Фото: акимат Астаны

По информации столичного акимата, одним из главных спортивных соревнований для Казахстана в 2024 году стала парижская Олимпиада, после нее самыми значимыми станут V Всемирные игры кочевников. На международный турнир в Астане приедут спортсмены из 89 стран мира.

Для популяризации среди общественности события, до которого остался месяц, во всех регионах страны создана группа «Караван единства». В эту группу вошли 10 специально отобранных деятелей спорта, журналистов.

Сегодня в целях популяризации спорта, входящего в программу Всемирных игр кочевников, провели мастер-класс по кокпару.

«Кокпар – национальный вид спорта, восходящий к древним казахским временам. XXI век совпал с периодом глобализации, наши национальные традиции постепенно забываются. Большое значение имеют и V Всемирные игры кочевников, которые впервые организуются осенью. Если для некоторых людей это всего лишь гонка за призовые, для нас, я считаю, это не просто возрождение традиций наших предков, пересказ будущим поколениям, а демонстрация их на практике. Не будем ограничиваться этим. В ближайшие дни будут проведены мастер — классы по верховой езде, асык ату и другим видам спорта», – сказал тренер по кокпару Ерлан Канапин.

Стоит отметить, что Всемирные игры кочевников, стартовавшие в 2017 году, пройдут в столице с 8 по 13 сентября. Также во всех регионах страны организуется проект «Караван единства».

«Караван единства», созданный на основе культуры кочевников, позволит ощутить 5-е Всемирные игры кочевников в масштабах республики, говорят организаторы.