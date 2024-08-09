До старта Всемирных Игр Кочевников остался один месяц
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Международные соревнования пройдут в Астане с 8 по 13 сентября
Это грандиозное событие станет местом встречи культур и спортивных традиций кочевых народов со всего мира, собирая участников из более чем 89 стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу дирекции по подготовке и проведению 5-х ВИК.
В настоящее время ведётся последняя подготовка по всем направлениям.
Билеты на церемонию открытия игр и на все виды спорта поступили в продажу, спортивные арены, где будут проходить соревнования, также готовы принять спортсменов.
Кроме того, национальные сборные команды, участвующие в играх, проводят последние учебно-тренировочные сборы перед соревнованиями.