До старта Всемирных Игр Кочевников остался один месяц

Международные соревнования пройдут в Астане с 8 по 13 сентября

Фото: пресс-служба ВИК

Это грандиозное событие станет местом встречи культур и спортивных традиций кочевых народов со всего мира, собирая участников из более чем 89 стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу дирекции по подготовке и проведению 5-х ВИК.

В настоящее время ведётся последняя подготовка по всем направлениям.

Билеты на церемонию открытия игр и на все виды спорта поступили в продажу, спортивные арены, где будут проходить соревнования, также готовы принять спортсменов.

Кроме того, национальные сборные команды, участвующие в играх, проводят последние учебно-тренировочные сборы перед соревнованиями.