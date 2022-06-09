Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Полицейские Нур-Султана установили и арестовали нарушительницу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, где молодая пара заходит в лифт одного из столичных жилых домов по проспекту Кабанбай батыра. Установлено, что парень со своей подругой доставляли заказ "испанский чизкейк" жильцам ЖК "Комфорт Де Люкс". Оставшись в лифте, 22-летняя девушка справила нужду", - рассказали в городском ДП.

Сотрудниками УП района "Есиль" в отношении жительницы столицы возбуждено административное производство по статье "Мелкое хулиганство".

"Решением Специализированного межрайонного административного суда нарушительница общественного порядка подвергнута административному аресту сроком на 10 суток и помещена в Специальный приемник для административно-арестованных лиц", - говорится в сообщении.

В департаменте полиции Нур-Султана напомнили, что руководствуются принципом неотвратимости наказания для тех, кто нарушил закон.

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