Спрос на высококвалифицированных специалистов вырос на ЭБТ

В августе 2022 года на Электронной бирже труда (далее – ЭБТ) размещено 119,9 тыс. вакансий и 93,9 тыс. резюме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

По сравнению с предыдущим месяцем, число вакансий увеличилось на 38%, а количество актуальных резюме – на 33%. Кроме того, в сравнении с июлем в 2 раза вырос спрос на высококвалифицированных работников.

“По итогам августа наблюдался рост активности со стороны работодателей, значительная доля которых приходится на организации образования. Это было связано с приближением начала учебного года: количество вакансий в сфере образования выросло в 3 раза в сравнении с июлем и составило 34,2 тысяч. Стоит отметить, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, спрос на учителей и специалистов дошкольного образования возрос на 24%”, – рассказала заместитель директора департамента стратегии АО “Центр развития трудовых ресурсов” Улпан Шегенова.

По итогам августа острый дефицит специалистов в сфере образования наблюдается в основном в Алматинской (4,4 тыс. вакансий), Карагандинской (3,1 тыс. вакансий) областях и в Алматы (3,8 тыс. вакансий).

На втором и третьем местах по количеству вакансий находятся предприятия строительной отрасли (4,4 тыс. вакансий) и сельского хозяйства (4 тыс. вакансий). При этом 70% вакансий в сфере строительства приходится на 3 региона: Восточно-Казахстанскую, Жамбылскую области и г. Нур-Султан. А наибольшая потребность специалистов сферы сельского хозяйства наблюдается в Туркестанской области – там опубликована треть вакансий сферы.

В августе рост предложения со стороны работодателей наблюдался во всех регионах, за исключением города Шымкент, где количество вакансий снизилось на 16%. Повышение активности работодателей наиболее заметно в Жамбылской (предложение выросло в 2 раза), Атырауской (+83%) и Западно-Казахстанской (+71%) областях.

“Вместе с тем, со стороны соискателей активность значительно выросла в г. Алматы (в 2,2 раза) и в Алматинской области (в 1,9 раза), составив 7,7 тыс. и 10,3 тыс. резюме соответственно. Основная доля активных резюме в данных регионах относилась к соискателям среди учителей: 43% в Алматы и 30% в Алматинской области. В прошлом месяце количество резюме от учителей в г. Алматы выросло с 551 до 3,1 тыс., то есть в 5,6 раза, а в Алматинской области – в 5,4 раза, с 600 до 3,3 тыс.”, – рассказала Улпан Шегенова.

Стоит также отметить, что спрос на высококвалифицированных специалистов вырос в 2 раза, составив 40 тыс. вакансий, или одну треть от общего количества вакансий. Также выросло и предложение со стороны соискателей высокой квалификации почти в 2 раза, с 21,2 тыс. до 38,9 тыс. резюме.

Сохранился имеющийся на протяжении последних месяцев дисбаланс между потребностями рынка труда и предложением со стороны среднеквалифицированных специалистов. Количество вакансий для этой категории работников превысило предложение в 1,7 раза (49,6 тыс. вакансий против 28,3 тыс. резюме). А спрос на низкоквалифицированные кадры вырос незначительно (+6%), с 28,7 тыс. до 30,3 тыс. вакансий. Тогда как предложение со стороны соискателей выросло на одну треть, с 70,6 тыс. до 93,9 тыс. резюме.

Вместе с тем, заработные платы варьируются в разрезе регионов и профессий. Так, наибольшую оплату труда предлагают в Атырауской области, где были размещены 20 вакансий с заработной платой в размере 824 тыс. тенге для промышленных альпинистов. В городах Нур-Султан и Алматы, а также в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях, работодатели предлагают руководителям структурных подразделений в государственных органах заработную плату в размере от 500 тыс. до 730 тыс. тенге.

Самые высокие зарплатные ожидания наблюдаются среди научных сотрудников – 2,7 млн тенге, генеральных директоров – 2,3 млн тенге, инженеров в авиации – 1,6 млн тенге, директоров рудников – 1,5 млн тенге и разработчиков приложений – 1,2 млн тенге. При этом, работодателями высокий размер оплаты труда на ЭБТ предлагается руководителям государственных организаций – 640 тыс. тенге, главным технологам и финансовым риск-менеджерам – 500 тыс. тенге.

Таким образом, значительный рост количества вакансий и резюме обозначил традиционное сезонное возобновление деловой активности.